4 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu nhưng 90% người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày, nhất là loại thứ 2

Kiến thức hay 14/10/2022 11:49

Những loại thực phẩm dưới đây chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia thực phẩm dễ gây ung thư cho bạn.

Đồ hộp

Khi cuộc sống càng hiện đại con người càng muốn tiết kiệm thời gian nấu nướng nên những bữa ăn và thực phẩm ăn nhanh, đồ hộp lên ngôi.

Tuy đồ hộp vô cùng tiện lợi, nhưng nó cũng là thực phẩm lọt vào top những thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư ở con người. Chính vì vậy, bạn cần tránh xa những thực phẩm này để không bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu bạn ăn nhiều đồ hộp có thể gây ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn tiêu hóa…

4 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu nhưng 90% người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày, nhất là loại thứ 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt nướng

Thịt nướng hấp dẫn bởi màu sắc và hương vị nên được rất nhiều người yêu thích. Nhưng các loại thịt nướng thường được tẩm ướp trước khi nướng hoặc chiên rán nên khi gặp nhiệt độ cao những chất đường, mắm mì chính sẽ làm giải phóng amine heterocylic - chất gây ung thư phổ biến.

Theo một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đã nhận định, thịt đem chế biến ở nhiệt độ quá cao sẽ làm sản sinh ra các chất gây ung thư ác tính gây nguy hiểm cho tính mạng của bạn.

4 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu nhưng 90% người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày, nhất là loại thứ 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chiên

Trong các loại đồ ăn nhanh thì khoai tây chiên là món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Những lát khoai tây chiên vàng ươm, giòn rụm thật hấp dẫn vị giác của các bạn trẻ. Nhưng khoai tây chiên cũng là tác nhân gây bệnh ung thư cho bạn. Nguyên nhân là do khoai tây được chiên ngập trong dầu ăn ở nhiệt độ cao, vừa làm gia tăng hàm lượng chất béo sản sinh ra acrylamide - chất gây ung thư cho bạn.

4 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu nhưng 90% người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày, nhất là loại thứ 2 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn là tác nhân gây nguy cơ mắc ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư vú, ung thư đại tràng càng cao cho con người.

Theo như nghiên cứu gần đây cho thấy, trong 195 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng đồ uống có cồn làm gia tăng số ca tử vong liên quan đến rượu ở những người độ tuổi ngoài 50 là do ung thư. Chính vì vậy, bạn nên tránh xa những loại đồ uống có cồn để không nguy hại cho sức khỏe của bạn.

4 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu nhưng 90% người Việt vẫn sử dụng mỗi ngày, nhất là loại thứ 2 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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