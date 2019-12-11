Bầu 3 tháng đầu kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Sữa bầu : Mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì? Mẹ nên tìm mua các loại sữa bầu khi bầu được 3 tháng. Để an toàn hơn, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn loại sữa thích hợp với bà bầu và mua sữa chính hãng, uy tín không mua online, sữa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.

Vitamin D : Tắm nắng là việc bổ sung, cung cấp lượng vitamin D cần thiết cho bà bầu và thai nhi. Bạn nên tắm nắng vào lúc 7 - 8h sáng và từ 4 - 5h chiều. Không nên tắm nắng quá lâu và nắng gắt.

Kẽm : Khi mang thai 3 tháng đầu mẹ nên bổ sung các thực phẩm chứa kẽm như các loại hạt và đậu khô như: Hạt óc chó, hạt nhân, macca, hạt điều…

I ốt : I ốt rất cần thiết cho bà bầu và phải bổ sung 180 - 200mcg i ốt/ngày. Các mẹ có thể ăn các thực phẩm chế biến cùng muối hoặc i ốt để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Thực phẩm giàu Canxi : Thai nhi trong bụng mẹ rất cần canxi để xương chắc, khỏe, phát triển hệ tim mạch, hệ thần kinh của bé. Mẹ bầu thiếu canxi sẽ làm thai nhi kém phát triển, bé khi sinh ra dễ mắc bệnh tim mạch, huyết áp. Hàm lượng canxi cần thiết khi mang thai 3 tháng đầu mẹ cần bổ sung là 1200mg/ngày. Mẹ có thể ăn các thực phẩm nhiều canxi như: Sữa chua, phô mai, trứng, sữa tiệt trùng…

Thực phẩm giàu Vitamin C : Vitamin C là loại dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu khi mang thai 3 tháng đầu. Mẹ bầu ăn nhiều rau củ quả có chứa vitamin C như: Cam, bơ, ổi, xoài, thanh long, vú sữa… Ăn dứa khi mang thai 3 tháng đầu thì bà bầu nên tránh, vì dứa gây ra tình trạng co thắt tử cung, gây đau bụng và sảy thai. Vì vậy trong 3 tháng đầu mẹ nên tránh ăn dứa.

Đây là giai đoạn thai nhi đang trong quá trình hình thành nên mẹ cần lựa các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng , tốt cho thai nhi như:

2. Bầu 3 tháng đầu kiêng ăn gì?

Kiêng khi mang thai rất cần thiết và đảm bảo sức khỏe mẹ và bé, tránh trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, động thai, sảy thai do mẹ không kiêng cữ các thực phẩm, hoạt động có hại cho bà bầu.

Mẹ bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì, đặc biệt là những loại thực phẩm dưới đây:

Gan động vật: Gan động vật là thực phẩm chứa nhiều độc tố, nó chứa retinol và gây ra tình trạng sảy thai ở mẹ bầu. Trong gan chứa nhiều sắt, nhưng mẹ nên ăn các thực phẩm chứa sắt khác để an toàn cho thai nhi.

Bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm gây co thắt tử cung: Dứa, đu đủ xanh, rau ngót, ngải cứu, cam thảo, rau chùm ngây, rau răm, cua… là các loại rau củ quả khiến cổ tử cung của bạn co thắt mạnh hơn, đau bụng dữ dội và gây động thai, sảy thai.

Hải sản: Bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì thì hải sản là loại thực phẩm bạn phải tuyệt đối tránh xa. Trong hải sản có chứa thủy ngân - chất gây tổn hại đến sự phát triển của não bộ thai nhi. Vì vậy hãy kiêng các loại cá biển, tôm, mực, cua, ghẹ…

Sữa chưa tiệt trùng: Mang thai 3 tháng đầu uống sữa gì? Uống sữa tươi được không? Sữa tươi chưa tiệt trùng không tốt cho mẹ bầu vì nó vẫn còn chữa vi khuẩn, vi sinh có hại cho cơ thể. Vì thể bà bầu chỉ nên uống sữa đã tiệt trùng để đảm bảo sức khỏe, cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể và thai nhi.

Đồ uống có cồn, ga, chứa cafein: Nước ngọt có ga, rượu bia là thực phẩm bà bầu nên kiêng tuyệt đối khi mang thai 3 tháng đầu. Các sản phẩm này sẽ khiến thai nhi bị dị tật.

Trứng sống: Trứng sống và trứng lòng đào mẹ bầu phải kiêng, không ăn. Vì các thực phẩm này sẽ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn, đau bụng dễ gây sảy thai.

Đồ ăn chế biến sẵn: Những thực phẩm như mì tôm, thịt hộp, nem chua… có sử dụng nhiều chất phụ gia, thuốc bảo quản thực phẩm vì vậy nó sẽ gây hại, không tốt cho thai nhi khi thức ăn đi vào cơ thể.

Bà bầu 3 tháng đầu nên kiêng gì - Ảnh minh họa: Internet

Những loại rau bà bầu không nên ăn

Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn của bà bầu.Thế nhưng mỗi loại rau đều có mặt lợi và mặt hại riêng của chúng. Có những loại rau tuyệt đối không ăn trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đó là

Rau sam : Đây là lại rau tối kỵ với các phụ nữ khi mang thai, nhất là vào 3 tháng đầu vì theo thực tiễn lâm sàng cho thấy rau sam mang tính hàn cao nên sẽ khiến co cơ trơn tử cung, làm tử cung co bóp quá đà dẫn đến nguy cơ sảy thai cao.

Rau răm : Trong rau răm có chứa các chất làm cho cơ thể bà bầu mất máu dẫn đến việc co bóp tử cung. Nghiêm trọng hơn nếu ăn quá nhiều có thể khiến bị sảy thai hoặc làm cho thai nhi phát triển không bình thường.

Rau ngót : Tuy chứa rất nhiều vitamin tốt cho sức khỏe bà bầu nhưng rau ngót cũng chứa chất Papaverin – một chất độc được tìm thấy rất nhiều trong cây thuốc phiện. Ăn nhiều rau ngót khiến cơ tử cung của co thắt nhiều dẫn đến nguy cơ sảy thai cao.

Bầu 3 tháng đầu không nên ăn gì bạn nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Ngải cứu : Ngải cứu có thể xem là một vị thuốc nam nhằm an thai, điều hòa khí huyết cho bà bầu nhưng việc lạm dụng quá nhiều ngải cứu cũng có khả năng gây sảy thai.

Chùm ngây : Loại hormone alpha-sitosterol có trong rau chùm ngây là cực độc với bà bầu. Ăn thường xuyên trong 3 tháng đầu thai kỳ bào thai dễ bất ổn và rất khó giữ lại sự sống cho em bé.

3 tháng đầu không nên ăn quả gì?

Có một số loại trái cây và thực phẩm trong suốt quá trình mang thai mẹ không nên chạm tới để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh:

Đu đủ xanh : Trong đu đủ chưa chín có rất nhiều chất latex. Đây là một chất làm co thắt tử cung và có thể dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Các enzyme trong đu đủ xanh không chỉ có nguy cơ gây sảy thai, nó cũng không tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Quả nhãn : Theo các tài liệu của Đông y lại không nên ăn nhãn. Bà bầu thường có triệu chứng nóng trong và xuất hiện hiện tượng táo bón. Ăn nhãn nhiều càng làm 2 triệu chứng này trơ nên nghiêm trọng hơn. Với những mẹ có thể trạng nhạy cảm hoặc có triệu chứng dọa sảy thai càng cần tránh xa nhãn trong suốt 40 tuần thai.

Nhãn là loại trái cây bà bầu 3 tháng đầu nên kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Quả thơm : Theo các nhà khoa học cho biết, thơm có chứa chất Bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung. Đặc biệt khi thơm còn xanh thì tỉ lệ chất Bromelain là rất cao việc ăn dứa có thể gây sảy thai.

Dưa hấu : Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy.

3. Bầu 3 tháng đầu kiêng gì?

Thai mới được 12 tuần, vẫn chưa ổn định và đang phát triển vì vậy mẹ cần tránh các hoạt động sau đây để tránh sảy thai, có nguy cơ sinh non:

- Tránh vận động nặng như: Tập gym, chạy bộ, bê vác đồ nặng…

- Kiêng quan hệ. Khi có bầu, vợ chồng nên kiêng quan hệ hoặc quan hệ nhẹ nhàng, ít tránh động thai.

- Không làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe khiến mẹ bị lao lực, suy nhược cơ thể.

- Kiêng ngồi xổm. 3 tháng đầu mẹ không nên ngồi xổm sẽ gây ảnh hưởng, tác động vào thai nhi.

- Kiêng đứng, ngồi xuống đột ngột.

- Không chơi trò chơi cảm giác mạnh.

- Kiêng tắm nước lạnh, quá nóng.

- Không đi giày cao gót, đi giày cao gót mẹ sẽ dễ ngã, sảy thai.

- Không tiếp xúc, sử dụng hóa chất. Hóa chất cực kỳ có hại với thai nhi, gây dị tật thai nhi vì thế khi mang thai 3 tháng đầu nên kiêng nhuộm tóc, sơn móng tay móng chân, dùng phấn son…

- Kiêng sử dụng thuốc khi chưa có sự cho phép của bác sĩ.

Mang thai 3 tháng đầu làm gì để dưỡng thai tốt nhất?

Giữ cho tinh thần thoải mái là điều mẹ bầu nên làm - Ảnh minh họa: Internet

- Mang thai 3 tháng đầu mẹ nên làm những việc sau để cả mẹ và thai nhi đều có sức khỏe tốt, an toàn.

- Mẹ bầu luôn có tâm lý vui vẻ, lạc quan, thoải mái

- Đi dạo mỗi buổi tối, tập yoga cho bà bầu

- Thường xuyên tâm sự với người thân, tránh hiện tượng trầm cảm

- Xem những chương trình giải trí, hài hước

- Massage, thư giãn thường xuyên

- Thường xuyên đi khám thai định kỳ

- Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Nên mặc váy bầu, không mặc đồ ôm sát, ép bụng lại.

- Đi giày bệt, dép lê để an toàn

Mang thai 3 tháng đầu mẹ bầu nên biết về các dấu hiệu mang thai, nên ăn gì kiêng gì tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, dưỡng thai tốt nhất. Đặc biệt bà bầu phải nhớ bầu 3 tháng đầu kiêng ăn gì để không gây sảy thai, sinh non và dị tật thai nhi từ trong bụng mẹ.