Bầu 3 tháng đầu kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Thực phẩm giàu Vitamin C: Vitamin C là loại dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu khi mang thai 3 tháng đầu. Mẹ bầu ăn nhiều rau củ quả có chứa vitamin C như: Cam, bơ, ổi, xoài, thanh long, vú sữa… Ăn dứa khi mang thai 3 tháng đầu thì bà bầu nên tránh, vì dứa gây ra tình trạng co thắt tử cung, gây đau bụng và sảy thai. Vì vậy trong 3 tháng đầu mẹ nên tránh ăn dứa.