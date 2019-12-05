Ăn gì dễ sảy thai trong tháng đầu? Mẹ bầu đã biết chưa

Nếu để tìm câu trả lời cho câu hỏi mang thai tháng đầu ăn gì dễ sảy thai thì đứng đầu danh sách phải kế đến rau ngót. Mẹ bầu ăn rau ngót sẽ dẫn đến hiện tượng cơ trơn của tử cung bị giãn, tiêu chảy bởi Papaverin có trong rau ngót. Nếu mẹ bầu ăn hơn 30 gam lá rau ngót tươi thì nguy cơ sảy thai sẽ rất cao. Vì vậy nếu chưa biết làm thế nào để giảm nguy cơ sảy thai thì trước tiên hãy không ăn rau ngót.

Các cụ có câu “Chửa cửa mả” ý nói là việc mang thai cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Bạn phải chuẩn bị cho mình thật nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm để lựa chọn được những điều tốt nhất cho mình và cho cả con. Đặc biệt là đối với những loại thực phẩm bạn ăn hằng ngày, nó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Thời kỳ đầu khi mang thai, mẹ bầu cần phải cực kỳ lưu ý đến điều này. Cùng xem ăn gì dễ sảy thai trong tháng đầu để có cách phòng tránh phù hợp cho mình.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì lượng vitamin C trong rau chùm ngây cao gấp 7 lần so với cam, canxi cao gấp 4 lần và 2 lần protein trong sữa… Từ đó có thể thấy đây là loại rau cực kỳ tốt. Nhưng đây chính là một trong những thực phẩm ngăn cản quá trình thụ thai do chúng chứa alpha-sitosterol khiến cho tử cung bất ổn định.

Ngải cứu là một loại thực phẩm có thể giảm nhức mỏi, giảm đau bụng, lưu thông máu rất tốt. Mẹ bầu có thể ăn rau ngải cứu tuy nhiên không phải là trong 3 tháng đầu tiên. Đây chính là một trong những thực phẩm gây co bóp tử cung dẫn đến sảy thai, sinh non.

Rau chùm ngây khiến tử cung co bóp mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Thời điểm nào dễ sảy thai nhất chính là trong tháng đầu tiên. Và để hạn chế, mẹ bầu không nên ăn rau sam. Đây là loại rau dân dã nhưng nếu ăn nhiều sẽ khiến tử cung bị kích thích mạnh, co bóp nhiều dẫn đến sảy thai.

Rau răm

Tìm hiểu về ăn gì dễ sảy thai tuần đầu thì mẹ bầu không thể bỏ qua được rau răm. Rau răm khiến cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu tiên bị mất máu. Bên cạnh đó, chúng cũng khiến tử cung co bóp mạnh. Tuy nhiên nếu chỉ ăn 1 vài lá cũng không sao nhé. Mẹ bầu không cần phải loại bỏ hoàn toàn loại thực phẩm này.

Mướp đắng

Đối với người bình thường không thể phủ nhận mướp đắng là một loại quả rất tốt cho sức khỏe. Đây không chỉ là thực phẩm ăn hằng ngày mà còn dùng như một loại thuốc. Bởi trong mướp đắng có chứa nhiều vitamin B, C, axit folic, sắt, kẽm, kali, mangan, magie…

Đây đều là những dưỡng chất tốt cho bà bầu, thai nhi. Tuy nhiên, nếu bà bầu ăn quá nhiều mướp đắng sẽ có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai vì vị đắng của quả mướp sẽ kích thích dạ dày cũng như dạ con co bóp mạnh mẽ. Và nguy hiểm hơn có thể sẽ sinh ra quái thai.

Mẹ bầu không nên ăn mướp đắng - Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa chắc hẳn là một loại hoa quả được nhiều người yêu thích bởi chúng có rất nhiều tác dụng. Tuy nhiên, ăn dứa cũng có thể dẫn đến việc sảy thai đó. Mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý và tìm hiểu có thể ăn bao nhiêu dứa thì sảy thai nếu như vẫn đam mê loại quả này.

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh có chứa các chất độc khiến cho phôi thai sẽ tự hủy. Rất ảnh hưởng đến thai nhi trong tháng đầu khi phôi yếu và chưa bám chắc do tử cung bị co bóp mạnh. Nếu để tử cung co bóp mạnh sẽ khiến thai nhi bị đẩy ra ngoài. Vì vậy đây cũng là một trong những thực phẩm gây sảy thai cao mà mẹ bầu cần tránh.

Ăn dứa và đu đủ xanh cũng sẽ khiến mẹ bầu có nguy cơ bị sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá chứa thủy ngân

Khi mang thai, bạn nên hạn chế ăn các loại cá lớn được đánh bắt ở ngoài khơi xa như cá thu, cá kình, cá kiếm… vì trong cơ thể chúng chứa nhiều thủy ngân khiến cho thai nhi bị dị dạng, dẫn đến tổn thương phần não, chậm phát triển về trí tuệ và sức khỏe.

Không nên ăn các loại cá có nhiều thủy ngân - Ảnh minh họa: Internet

Động vật nhuyễn thể có vỏ

Mẹ bầu nhớ hạn chế ăn các loại thủy hải sản bao gồm: nghêu, sò, ốc, hến, hàu vì chúng bị nhiễm ký sinh trùng và các chất bẩn.

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Gan động vật

Thực tế thì trong gan có chứa khá nhiều chất bổ đặc biệt là vitamin A. Tuy nhiên, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ hãy tránh xa loại thực phẩm này ra nhé vì trong gan có rất nhiều chất độc có hại của cơ thể động vật. Và chính vì có nhiều vitamin A cũng sẽ không tốt trong tháng đầu mang thai có thể gây ra quái thai.

Ngoài những thực phẩm trên mẹ bầu nên kiêng để tránh bị sảy thai thì hãy bổ sung những loại sau: bánh mì, cá hồi, thịt nạc đỏ, cá chép, sữa không đường, dầu ô liu, khoai lang. Nhiều mẹ bầu cũng thắc mắc bà bầu có nên ăn dế mèn không hay ăn rau diếp cá gây sảy thai không? Tuy nhiên mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn chúng nhé.

Mang thai là thời kỳ cực kỳ quan trọng dù nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Vì vậy, mẹ bầu cần phải đặc biệt lưu ý lựa chọn thực phẩm. Tìm hiểu kỹ về thông tin ăn gì dễ sảy thai trong tháng đầu để phòng tránh.