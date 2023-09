Ăn gì dễ sảy thai trong tháng đầu? Mẹ bầu đã biết chưa

Rau ngót đứng đầu danh sách thực phẩm mẹ bầu không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngải cứu

Ngải cứu là một loại thực phẩm có thể giảm nhức mỏi, giảm đau bụng, lưu thông máu rất tốt. Mẹ bầu có thể ăn rau ngải cứu tuy nhiên không phải là trong 3 tháng đầu tiên. Đây chính là một trong những thực phẩm gây co bóp tử cung dẫn đến sảy thai, sinh non.

Rau chùm ngây

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì lượng vitamin C trong rau chùm ngây cao gấp 7 lần so với cam, canxi cao gấp 4 lần và 2 lần protein trong sữa… Từ đó có thể thấy đây là loại rau cực kỳ tốt. Nhưng đây chính là một trong những thực phẩm ngăn cản quá trình thụ thai do chúng chứa alpha-sitosterol khiến cho tử cung bất ổn định.