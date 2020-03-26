Những sai lầm khi sử dụng dầu tẩy trang khiến mụn nổi đầy mặt, da 'xuống cấp' trầm trọng

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/03/2020 05:35

Tẩy trang đúng cách sẽ giúp làn da sạch khỏe. Tuy nhiên không phải chị em nào cũng biết mình đang mắc phải sai lầm khi sử dụng dầu tẩy trang khiến da nổi mụn.

Tẩy trang bằng dầu có công dụng làm sạch sâu và dưỡng da mềm mại nhưng nếu bạn mắc phải những sai lầm khi sử dụng dầu tẩy trang dưới đây sẽ vô tình gây tác dụng ngược trở lại, khiến làn da bị bóng dầu và nổi mụn nhiều.

Mát xa quá mạnh

Dầu tẩy trang là một dạng nước sền sệt, có độ dính cao. Thông thường chị em thực hiện theo quy trình mát xa dầu lên da mặt, nhẹ nhàng tẩy đi các chất bẩn hoặc lớp make up suốt cả một ngày.

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Khi tẩy trang bằng dầu nên mát xa thật nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em ngay từ bước đầu đã chà xát mạnh lên vùng da, khiến cho da bị tổn thương và dễ bị kích ứng, mẩn đỏ.

Bỏ qua bước nhũ hóa

Đây là bước quan trọng nhất khi tẩy trang bằng dầu, bước này mất khá nhiều thời gian nên chị em thường bỏ qua hoặc thực hiện không cẩn thận, khiến da bị nổi mụn. Để không mắc sai lầm khi sử dụng dầu tẩy trang, chị em cần phải thực hiện bước nhũ hóa thật kỹ càng.

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Bước nhũ hóa rất quan trọng khi tẩy trang bằng dầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Sau khi mát xa mặt khoảng 10 phút, lấy tay nhúng nước rồi tiếp tục mát xa mặt, khi nào da có dấu hiệu khô rít lại tiếp tục lấy tay nhúng nước và mát xa (thực hiện khoảng 2 – 3 lần). Bước nhũ hóa không chỉ làm sạch da mà còn giúp chăm sóc làn da mềm mại ngay từ bước tẩy trang.

Không dùng bông tẩy trang lau trước khi rửa mặt

Vì tẩy trang bằng dầu nên da mặt khá nhờn rít, sau bước nhũ hóa chị em nên sử dụng bông tẩy trang để lau một lượt lớp dầu còn bám ở trên mặt, sau đó thực hiện rửa mặt với sữa rửa mặt bằng nước ấm, cuối cùng rửa lại bằng nước lạnh.

Nhiều chị em không lau sạch lớp dầu thừa còn bám trên da mặt, khi rửa mặt sẽ không làm sạch sâu được, đó là nguyên nhân khiến da bị nhờn rít và nổi mụn nhiều.

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Nên dùng bông tẩy trang lau hết lớp dầu thừa trước khi rửa mặt - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu tẩy trang đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì nếu không sẽ khiến da bị nổi mụn, ngược lại nếu chị em tẩy trang bằng dầu đúng cách sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho làn da.

Chúc chị em áp dụng đúng phương pháp tẩy trang bằng dầu giúp da sạch và đạt hiệu quả cho các bước chăm sóc da tiếp theo.

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