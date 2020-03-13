Dùng dầu tẩy trang mát xa khuôn mặt, tưởng vô lý nhưng lại giúp cô gái 30 tuổi sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt đến kinh ngạc

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/03/2020 05:30

Nhờ dùng dầu tẩy trang để mát xa khuôn mặt hàng ngày mà cô nàng Olga sở hữu làn da căng mịn, hồng hào dù đã 30 tuổi.

Trong lĩnh vực làm đẹp có rất nhiều phương pháp mát xa khác nhau nhưng việc kết hợp với dầu tẩy trang thì chưa từng có. Tuy nhiên, chính bí quyết nghe tưởng chừng vô lý này lại giúp Olga (30 tuổi) sở hữu làn da trắng hồng không tì vết mà chẳng cần dùng nhiều loại mỹ phẩm. Hãy cùng tìm hiểu phương pháp mát xa khuôn mặt hàng ngày từ Olga.

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Làn da căng mướt, trắng hồng mịn màng đáng ao ước của Olga - Ảnh: Internet

Phương pháp mát xa khuôn mặt bằng dầu tẩy trang

Olga chia sẻ, ai cũng lầm tưởng cô sử dụng rất nhiều mỹ phẩm để chăm sóc da hàng ngày nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Blogger làm đẹp này có quy trình dưỡng da rất đơn giản chỉ gồm làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. 

Cô cho biết thêm, bí quyết để bản thân sở hữu làn da mướt mịn, trắng hồng ở tuổi 30 chính là dùng dầu tẩy trang để mát xa khuôn mặt mỗi ngày. Nhờ kiên trì mà Olga làm giảm thiểu đáng kể các nếp nhăn xuất hiện sớm ở khóe mắt, khóe miệng và giữa trán. Không những thế, làn da còn khỏe đẹp, tươi trẻ lên hẳn.

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Làn da mịn căng, trắng hồng không tì vết như gái 18 của Olga - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

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Olga lý giải rằng dầu tẩy trang vừa làm sạch vừa giúp các động tác mát xa trở nên mềm mại, trơn tru hơn, nhờ đó giảm khả năng chà xát da mặt - Ảnh: Internet

Bước 1: Thoa đều dầu tẩy trang lên khắp da mặt. 

Bước 2: Nắm bàn tay lại, duỗi thẳng ngón cái ra để tạo thành khe hở giữa nó và bàn tay. Để khe hở này vào 2 bên hàm rồi từ từ miết nhẹ từ cằm lên đến tai. Lặp lại động tác này trong vòng 1 - 2 phút.

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Động tác mát xa này giúp cằm thon gọn, cải thiện tuần hoàn máu, nâng cao hiệu quả ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bước 3: Đặt 3 đầu ngón tay song song lên giữa trán, từ vị trí này miết nhẹ nhàng xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Lặp lại khoảng 1 - 2 phút.

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Động tác này làm giảm nếp nhăn ở trán, khóe mắt và cổ - Ảnh: Internet

Bước 4: Nhấn mạnh 4 đầu ngón tay vào dưới xương gò má, từ đây miết lên đến thái dương. Lưu ý, lúc này bạn nên mở to mắt. 

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Động tác này giúp cải thiện sự săn chắc của da mặt - Ảnh: Internet

Bước 5: Đặt 2 đầu ngón tay dưới mắt, từ từ miết tròn xung quanh vùng mắt trong khoảng 1 phút.

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Động tác mát xa làm giảm nếp nhăn, ngăn ngừa bọng mắt - Ảnh: Internet

Thực hiện theo phương pháp mát xa khuôn mặt này hàng ngày, chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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