Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa

Làm đẹp 05/12/2022 07:20

Chúng ta chải tóc, lông mày và thậm chí cả lông mi, nhưng các chuyên gia làm đẹp cho rằng có thể có một thứ khác cần chải chính là cơ thể chúng ta. Chải khô bắt nguồn từ y học Ayurveda, nhưng ngày nay, nó đã trở thành một liệu pháp chăm sóc sức khỏe phổ biến mà nhiều người, kể cả những người nổi tiếng thực hiện tại nhà.

Đây là một cách tuyệt vời để trẻ hóa làn da của bạn và tận hưởng liệu pháp spa mà không cần rời khỏi phòng tắm.

Đây là một cách tuyệt vời để tẩy tế bào chết cho làn da của bạn

Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa - Ảnh 1

Bàn chải khô hoạt động giống như một chất tẩy tế bào chết vật lý giúp loại bỏ các tế bào da chết. Quá trình này có thể tăng tốc độ tái tạo da và làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn và sáng hơn. Chải khô cũng chuẩn bị cho làn da của bạn hấp thụ các sản phẩm bạn thoa lên da sau khi làm thủ thuật. Vì vậy, ví dụ như kem dưỡng ẩm cũng sẽ hoạt động tốt hơn trên da bị tẩy tế bào chết.

Chải khô làm tăng lưu thông máu

Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa - Ảnh 2

Các chuyển động chải kích thích lưu thông máu, do đó, làm cho làn da trông rạng rỡ hơn. Điều này sẽ mang lại cho bạn làn da sáng tức thì, làm cho làn da của bạn trông rực rỡ hơn. Chỉ cần tránh chải quá mạnh để không gây kích ứng da của bạn.

Chải khô làm tăng mức năng lượng của bạn

Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa - Ảnh 3

 

Nhờ tăng lưu thông máu, chải khô có thể giúp tăng cường năng lượng tuyệt vời. Mặc dù nó có thể là bước khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới của bạn, nhưng hãy cẩn thận khi thực hiện quy trình này vào buổi tối nếu bạn không muốn cảm thấy quá năng động và tràn đầy năng lượng trước khi đi ngủ.

 

Nó giúp ngăn ngừa và điều trị lông mọc ngược

Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa - Ảnh 4

 

Vì tẩy tế bào chết nên chải khô là một cách hiệu quả để loại bỏ và ngăn ngừa lông mọc ngược. Khi bạn xoa bóp cơ thể bằng bàn chải, bạn sẽ liên tục di chuyển lông trên cơ thể, ngăn ngừa mọi vấn đề phát sinh. Và tẩy da chết chuyên sâu giúp giải phóng lông mọc ngược hiện có.

Chải khô giúp thư giãn cơ thể

Từ lưu thông máu đến trẻ hóa làn da, chải khô da theo cách này chị em chẳng còn sợ lão hóa - Ảnh 5

 

Chải khô có thể là một trải nghiệm rất thư giãn và là một hành động tự chăm sóc tuyệt vời. Nó tương tự như xoa bóp, vì vậy quá trình này giúp bạn thư giãn cơ thể và tâm trí, loại bỏ căng thẳng, cảm thấy sảng khoái và thoải mái sau đó.

Theo Brightside

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa mà chị em rất ái ngại. Loại bỏ và làm mờ nếp nhăn sẽ hỗ trợ phần nào quá trình trẻ hóa làn da cho chị em chúng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chống lão hóa chải khô da cách ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới