Đây là một cách tuyệt vời để tẩy tế bào chết cho làn da của bạn

Đây là một cách tuyệt vời để trẻ hóa làn da của bạn và tận hưởng liệu pháp spa mà không cần rời khỏi phòng tắm.

Bàn chải khô hoạt động giống như một chất tẩy tế bào chết vật lý giúp loại bỏ các tế bào da chết. Quá trình này có thể tăng tốc độ tái tạo da và làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn và sáng hơn. Chải khô cũng chuẩn bị cho làn da của bạn hấp thụ các sản phẩm bạn thoa lên da sau khi làm thủ thuật. Vì vậy, ví dụ như kem dưỡng ẩm cũng sẽ hoạt động tốt hơn trên da bị tẩy tế bào chết.

Chải khô làm tăng lưu thông máu

Các chuyển động chải kích thích lưu thông máu, do đó, làm cho làn da trông rạng rỡ hơn. Điều này sẽ mang lại cho bạn làn da sáng tức thì, làm cho làn da của bạn trông rực rỡ hơn. Chỉ cần tránh chải quá mạnh để không gây kích ứng da của bạn.

Chải khô làm tăng mức năng lượng của bạn

Nhờ tăng lưu thông máu, chải khô có thể giúp tăng cường năng lượng tuyệt vời. Mặc dù nó có thể là bước khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới của bạn, nhưng hãy cẩn thận khi thực hiện quy trình này vào buổi tối nếu bạn không muốn cảm thấy quá năng động và tràn đầy năng lượng trước khi đi ngủ.

Nó giúp ngăn ngừa và điều trị lông mọc ngược

Vì tẩy tế bào chết nên chải khô là một cách hiệu quả để loại bỏ và ngăn ngừa lông mọc ngược. Khi bạn xoa bóp cơ thể bằng bàn chải, bạn sẽ liên tục di chuyển lông trên cơ thể, ngăn ngừa mọi vấn đề phát sinh. Và tẩy da chết chuyên sâu giúp giải phóng lông mọc ngược hiện có.

Chải khô giúp thư giãn cơ thể

Chải khô có thể là một trải nghiệm rất thư giãn và là một hành động tự chăm sóc tuyệt vời. Nó tương tự như xoa bóp, vì vậy quá trình này giúp bạn thư giãn cơ thể và tâm trí, loại bỏ căng thẳng, cảm thấy sảng khoái và thoải mái sau đó.

Theo Brightside