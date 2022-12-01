Sở hữu đôi môi căng mọng thách thức mùa đông tới từ những bí quyết siêu dưỡng này

Dưới đây là một số phương pháp chữa trị tự nhiên mà bạn có thể tự làm để chào đón đôi môi mềm mại!

Mặc dù hàm lượng chất béo cao trong kem giúp dưỡng ẩm cho đôi môi của bạn, nhưng các chất dinh dưỡng khác trong nó có thể giúp bạn làm sáng đôi môi sẫm màu. Thoa một ít kem sữa tươi lên môi và mát xa trong vài phút. Sau khoảng 10 đến 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Làm điều này hai lần mỗi ngày để giúp đôi môi của bạn luôn hồng hào và mềm mại.

Dầu ô liu chứa các axit béo lành mạnh cung cấp độ ẩm cần thiết cho môi, nhờ đó giúp môi trở nên mềm mại và dẻo dai. Trộn một thìa cà phê dầu ô liu với bất kỳ loại tinh dầu nào khác mà bạn chọn, chẳng hạn như dầu cây chè hoặc dầu hạt nho. Sử dụng tăm bông, thoa hỗn hợp này lên môi và để qua đêm. Làm điều này mỗi ngày để có kết quả tốt hơn.

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Loại kem dưỡng ẩm tự nhiên này cũng có đặc tính làm dịu và kháng khuẩn, giúp loại bỏ đôi môi khô và nứt nẻ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, thoa một ít mật ong hữu cơ thô lên đôi môi nứt nẻ của bạn và để qua đêm. Vào buổi sáng, rửa sạch bằng nước ấm.

Nha đam

Các đặc tính chống vi khuẩn trong nha đam giúp làm dịu da khô và nứt nẻ, nhờ đó loại bỏ lớp tế bào chết trên da. Chiết một ít gel ra khỏi lá nha đam mới cắt và bôi trực tiếp lên môi. Làm điều này nhiều lần trong ngày để có kết quả tốt hơn.

Ghee hoặc bơ

Ghee và bơ, cả hai đều chứa các axit béo thiết yếu giúp điều hòa và nuôi dưỡng làn da khô và nứt nẻ. Massage một vài giọt ghee vào môi của bạn và để trong khoảng 15 đến 20 phút. Rửa bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn cũng có thể để qua đêm. Làm điều này hàng ngày để có đôi môi mềm mại, mịn màng hơn nhé.

Túi trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa và tannin, từ đó giúp chữa lành và làm dịu đôi môi khô và mất nước. Nhúng túi trà xanh vào nước nóng trong vài phút. Sau khi nguội, đặt túi trà này lên môi và để yên trong vài phút. Rửa sạch bằng nước và thoa son dưỡng môi giàu vitamin E. Làm điều này một lần mỗi ngày.

Luôn nhớ rằng giống như làn da, đôi môi của bạn cũng cần được dưỡng ẩm. Vì vậy, đừng cắt bỏ nước, trái cây và rau quả chứa nước.

Ảnh minh họa: Internet

Cân nhắc thay đổi son môi của bạn vì chúng có thể là một trong những thủ phạm chính. Khi chọn son môi, hãy luôn tìm loại có kết cấu dạng kem hoặc trong suốt. Nói không với son lì.

Trước khi bước ra ngoài nắng, hãy bảo vệ đôi môi của bạn, giống như bạn làm cho làn da của mình bằng cách thoa son duonxg cps chỉ số SPF. Bài tập nhỏ này có thể giúp ngăn ngừa các tia có hại của mặt trời làm khô môi. Tốt nhất là thoa một ít bơ hạt mỡ vì nó được cho là có đặc tính chống nắng.

Mặc dù tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong và đường sẽ giúp đôi môi của bạn mềm mại và khỏe mạnh hơn, nhưng bạn không nên lạm dụng nó. Tẩy tế bào chết một lần hoặc nhiều nhất hai lần một tuần là đủ.

Theo Femina