Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến

Trang điểm 30/11/2022 07:30

Nhiều phụ nữ sử dụng các sản phẩm làm đẹp khác nhau và thường xuyên thêm những sản phẩm mới vào bộ sưu tập của họ. Nhưng các sản phẩm phổ biến không phải lúc nào cũng hoạt động theo cách mà hướng dẫn nói rằng chúng sẽ có ích như vậy. Vì vậy, chúng đã không cho thấy kết quả và chỉ trở thành một sự lãng phí tiền bạc.

Hãy cùng tìm hiểu những sản phẩm làm đẹp nào gần như vô dụng, có thể chẳng ích gì khi chi tiền cho chúng.

Con lăn ngọc

 

Người ta tin rằng con lăn ngọc bích đã được sử dụng từ thời nhà Thanh. Người Trung Quốc tin rằng ngọc bích có đặc tính làm dịu và chữa bệnh. Vào năm 2018, các con lăn đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Các chuyên gia sắc đẹp cho rằng chúng giúp làm sạch da thải độc tố, giảm bọng mắt, xóa nếp nhăn và kích thích sản xuất collagen.

Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến - Ảnh 1

Nhưng các bác sĩ da liễu nói rằng điểm cộng duy nhất của loại con lăn này là xoa bóp, có thể được thực hiện bằng một kỹ thuật khác mà không cần sử dụng thiết bị đặc biệt. Đồng thời, bạn nên làm sạch con lăn thật kỹ, vì các hạt da và các chất khác tích tụ trên đó. Một cây lăn bẩn có thể dễ dàng khiến da bạn bị nhiễm trùng.

Mặt nạ lấp lánh

Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến - Ảnh 2

Loại mặt nạ này không chỉ không tốt cho bạn hay môi trường mà loại nhựa tạo độ bóng cho bạn có thể làm hỏng làn da của bạn. Các hạt sáng bóng gây kích ứng, đặc biệt là ở những người có làn da nhạy cảm. Các bác sĩ da liễu cho biết mặt nạ có thể bị mài mòn.

Kem lột

Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến - Ảnh 3

 

Khi bạn bôi gel lột da, bạn có thể cảm nhận được cách gel loại bỏ các tế bào da chết và các tạp chất khác khỏi da. Trên thực tế, các khối bạn nhận được là xenlulô là một phần của sản phẩm. Gel lột không thực sự bong tróc, nhưng nó tẩy tế bào chết nhẹ.

Các bác sĩ da liễu cho rằng bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia trước khi sử dụng gel, đặc biệt nếu bạn bị chàm, mụn trứng cá, phát ban hoặc các tình trạng da khác.

Liệu pháp ốc sên

Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến - Ảnh 4

Nhiều sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc có chứa chất nhầy của ốc sên. Chất nhầy do ốc sên tiết ra được cho là có tác dụng giữ ẩm cho da rất tốt. Thậm chí còn có một thủ tục đặc biệt, trị liệu bằng ốc sên. Ốc sên được đặt trên mặt bệnh nhân và chúng bò khắp nơi trên đó.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng lợi ích của chất nhầy cần được nghiên cứu thêm trước khi chúng có thể được quảng cáo chính thức là tốt cho làn da của bạn.

Một số loại mặt nạ tự chế

Những sản phẩm làm đẹp phổ biến toàn lãng phí tiền bạc mà bạn có lẽ không cần dùng đến - Ảnh 5

Có rất nhiều bài báo trên internet nơi người dùng mô tả mặt nạ tự chế được tạo ra từ những nguyên liệu mà mọi người có sẵn ở nhà. Một số trong số chúng hữu ích, một số khác thì vô dụng và một số thậm chí còn nguy hiểm.

Ví dụ, bạn chắc chắn không nên sử dụng hydro peroxide, dầu dừa hoặc sơn móng tay trong mặt nạ, mặc dù những thành phần này thường được tìm thấy trong nhiều loại mặt nạ tự chế phổ biến.

 

 

Theo Brightside

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