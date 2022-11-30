Phục hồi làn da thâm sạm, đen nám do cháy nắng đơn giản cùng những thủ thuật tự nhiên kinh điển nhất giới làm đẹp

Bản thân nó là một sản phẩm tốt cho sức khỏe , giấm táo cũng rất tốt trong việc ngăn ngừa các đốm đen. Nó chứa axit alpha hydroxyl có tác dụng chống lại tia nắng mặt trời.

Trộn nửa thìa giấm với một thìa nước cốt chanh (tăng gấp đôi) để tạo thành hỗn hợp sệt. Sử dụng với một miếng bông và sau đó rửa sạch khi nó khô. Nếu bạn muốn sử dụng nó như một loại mặt nạ, trước tiên hãy thử bôi một lượng nhỏ lên vùng da ít nhạy cảm hơn để xem có kích ứng nào xảy ra không.

Như một mặt nạ, bạn chỉ cần dùng một lần một tuần là đủ. Nếu bạn muốn bôi cục bộ tại chỗ, tốt nhất nên thực hiện cách ngày.

2. Trà xanh

Tác dụng chống viêm và chống oxy hóa của nó tốt cả trong lẫn ngoài.

Bạn ủ càng mạnh thì càng tốt trong trường hợp này. Thoa bằng miếng bông hoặc chỉ dùng túi trà để vỗ nhẹ (không chà xát) lên da.

Tần suất là tùy thuộc vào bạn. Nói chung, bạn nên làm điều này cách ngày.

3. Nước dừa

Mọi người đều biết rằng dừa là một loại thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm tuyệt vời . Chúng có thể được sử dụng cho rất nhiều mục đích. Nói về da, nó sẽ cung cấp cho bạn hiệu ứng làm mát và tẩy trắng nhẹ.

Khá đơn giản, bạn chỉ cần thoa lên, để khô, và sau đó áp dụng lại.

Bạn có thể sử dụng thường xuyên như bạn muốn. Nó hơi dính, vì vậy hãy rửa sạch nếu bạn muốn trang điểm hoặc một số sản phẩm khác sau đó.

4. Sữa bơ

Buttermilk là những gì còn lại sau khi bơ được khuấy ra khỏi sữa. Nó ở dạng lỏng và có axit lactic, giúp loại bỏ các tế bào da chết.

Ngâm một miếng bông gòn trong sữa bơ và đặt lên các đốm đen. Để nó trong 20 phút và sau đó rửa sạch. Nhưng đừng thoa nó lên những vùng nhạy cảm vì axit lactic có thể gây kích ứng chúng.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này gằng ngày.

5. Sữa chua

Sữa chua là một sản phẩm sữa khác, nó có chất lượng tương tự như bơ sữa. Mặc dù vậy, nó có thể dễ dàng tìm thấy hơn ở một cửa hàng địa phương.

Chọn sữa chua tự nhiên không có chất phụ gia. Sử dụng trên toàn bộ cơ thể nếu bạn bị cháy nắng.

Phụ thuộc vào khu vực da bị ảnh hưởng, bạn có thể dùng một vài lần trong ngày để điều trị da bị cháy nắng.

6. Nghệ

Trộn nghệ với bất kỳ loại dầu nào ở trên hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp đặc. Trộn với mật ong sẽ tốt hơn khi sử dụng tại chỗ, nhưng nó có thể được dùng làm mặt nạ cho toàn bộ khuôn mặt của bạn nếu bạn trộn với dầu.

Bạn nên sử dụng mặt nạ nghệ này 2 lần một tuần.

Theo Brightside