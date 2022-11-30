Phụ nữ Ấn Độ chăm da theo cách này, bảo sao vẻ đẹp cứ mãi mặn mà, trẻ đẹp ngời ngời nhất nhì thế giới

Một người đẹp Ấn Độ là Malaika Arora, nổi tiếng với thân hình nuột nà và làn da căng mọng ở tuổi 47. Cô ấy cho rằng vẻ đẹp của mình là nhờ tập luyện yoga đều đặn nhưng cũng có một mẹo làm đẹp bí mật. Cô ấy thích một hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân bằng cà phê mà cô ấy làm bằng cách trộn bã cà phê, đường nâu và một ít dầu dừa.

Cà phê có một số lợi ích cho da như giảm cellulite và viêm. Các nghiên cứu cho thấy nó thậm chí có thể giúp ngăn ngừa ung thư da. Đó là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời giúp loại bỏ các tế bào chết, trong khi dầu dừa dưỡng ẩm cho làn da được nuôi dưỡng. Ngoài ra, mùi cà phê có thể kích thích não bộ.

Nha đam có thể làm lành da

Năm 2000, khi Priyanka Chopra đăng quang Hoa hậu Thế giới, Lara Dutta trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Ở tuổi 43 , giờ đây cô sở hữu vẻ đẹp riêng và làn da rạng rỡ. Bí quyết làm đẹp của cô ấy là tắm nắng đủ vào buổi sáng để cung cấp lượng vitamin D hàng ngày. Trong trường hợp da bị nổi mụn hoặc viêm nhiễm, cô ấy ra sân sau lấy một chiếc lá lô hội, dùng phần gel bên trong để mát xa da.

Khoa học cũng ủng hộ lô hội, với các nghiên cứu cho thấy nó có các đặc tính có lợi cho da. Lô hội giúp chữa lành da bằng cách giải quyết mụn trứng cá, viêm nhiễm, tổn thương do ánh nắng mặt trời và thậm chí cả sẹo.

Bạn có thể ngăn ngừa tuổi tác với chuối

Anushka Sharma là người mẫu kiêm diễn viên 33 tuổi đến từ Ấn Độ, nổi tiếng với làn da sáng mịn. Mẹo chăm sóc da bí mật của cô là nghiền một quả chuối để xoa bóp khắp người. Bạn có thể chọn tắm ngay lập tức hoặc để yên trong vài phút để có kết quả tốt hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích của chuối đối với làn da bao gồm các đặc tính chống lão hóa và chúng có thể giải quyết các nếp nhăn và vết chân chim, khiến nó trở thành một cách chống lão hóa bằng trái cây. Trong trường hợp hết chuối, bạn có thể dùng đu đủ hoặc xoài cũng được. AHA trong những loại trái cây này tẩy tế bào chết, làm sáng và có đặc tính chống lão hóa.

Cải thiện tông màu da với Fuller's Earth (đất sét)

Sau đó là Alia Bhatt, một ngôi sao đang lên trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ, 28 tuổi. Cô ấy tin tưởng vào việc chăm sóc làn da của mình và công cụ của cô ấy là Multani mitti . Nó được dịch theo nghĩa đen là bùn của Multan nhưng được gọi là mặt nạ đất sét. Đó là một chế phẩm giàu khoáng chất có thể loại bỏ sự xỉn màu khỏi khuôn mặt của bạn và mang lại cảm giác không dầu, ngậm nước và hồi sinh.

Được coi là an toàn cho việc sử dụng mỹ phẩm, Fuller's Earth được biết là có khả năng hấp thụ các tạp chất từ ​​da và cải thiện tình trạng và màu da. Trong trường hợp không có Fuller's Earth, đất sét Bentonite là một chất thay thế tốt.

Bột đậu xanh giúp bạn luôn rạng rỡ

Sushmita Sen đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1994 khi mới 18 tuổi. Giờ đây, ở tuổi 45, cô vẫn rạng rỡ tuổi thanh xuân với bí quyết tự làm đơn giản. Cô ấy tự làm mặt nạ tẩy tế bào chết/mặt nạ bằng cách trộn besan (bột đậu xanh) với malai (kem sữa). Điều này tạo ra một hỗn hợp thô mà bạn có thể thoa lên da của mình. Để có thêm lợi ích, hãy để nó như mặt nạ trong 5-10 phút trước khi rửa sạch.

Mặt nạ tự làm này tẩy tế bào chết cho làn da của bạn nhờ axit lactic có trong kem và kẽm trong bột đậu xanh giúp loại bỏ mụn trứng cá và cũng làm da thêm rạng rỡ. Thêm vào đó, kem sữa cũng là một chất giữ ẩm và bổ sung độ ẩm cho làn da của bạn, do đó ngăn ngừa nếp nhăn và khô da.

Theo Brightside