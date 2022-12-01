Muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, mịn màng, hạn chế ngay 5 loại thực phẩm "hại da" này

Làm đẹp 01/12/2022 08:52

Rực rỡ, rạng rỡ, trong trẻo, đó là những từ kỳ diệu mà chúng tôi muốn làn da của mình thể hiện. Có rất nhiều loại thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, vitamin D, omega-3 và kẽm sẽ giúp ngăn ngừa viêm nhiễm, giảm mụn trứng cá và giúp làn da của bạn trông đẹp nhất.

Thật không may, cũng có những thủ phạm trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta lại gây ra điều ngược lại. Nhiều người bị mụn trứng cá, một bệnh về da do tắc nghẽn các tuyến dầu ở đáy nang lông. Những thứ khác ảnh hưởng đến sự hình thành collagen, một quá trình quan trọng để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và đàn hồi.

Muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, mịn màng, hạn chế ngay 5 loại thực phẩm 'hại da' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn phải đối phó với tình trạng kích ứng da, nổi mụn hoặc các mối quan tâm khác, chế độ ăn uống của bạn có thể cần được để ý.

1. Đường

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn nhiều glucose hoặc fructose ảnh hưởng đến cái được gọi là "liên kết chéo collagen trong da". Điều đó nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó được phân tích như sau: Collagen chịu trách nhiệm về sức mạnh và độ đàn hồi của làn da bạn. 

Muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, mịn màng, hạn chế ngay 5 loại thực phẩm 'hại da' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá nhiều đường có thể phá vỡ sự cân bằng protein trong cơ thể bạn, bao gồm cả collagen. Khi điều đó xảy ra, độ mềm mại và độ đàn hồi của da bạn sẽ xuống dốc, dẫn đến da cứng, cứng và cuối cùng là nếp nhăn.

2. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao

Thực phẩm có chỉ số glycemix cao bao gồm bánh mì trắng, mì ống trắng và khoai tây chiên, cũng như đồ uống có đường và đồ ăn nhẹ. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy thực phẩm có chỉ số đường huyết cao gây ra mụn trứng cá cho nhiều người và hãy nhớ rằng mụn trứng cá không chỉ là vấn đề của thanh thiếu niên. 

Khi bạn ăn một chế độ ăn nhiều thực phẩm này, cơ thể bạn sẽ sản xuất ra lượng insulin cao hơn. Insulin tăng đột biến có thể gây ra phản ứng dây chuyền liên quan đến việc phát triển  mụn trứng cá. Trên hết, insulin tăng đột biến chắc chắn sẽ dẫn đến sự cố insulin, khiến làn da của bạn và những cơ quan còn lại trong cơ thể bạn kiệt sức.

3. Muối

Muối và các dạng natri khác có thể tạo thêm hương vị cho thức ăn của bạn, nhưng quá nhiều natri có thể làm mất sức sống trên da của bạn. Điều này xảy ra theo một vài cách khác nhau. 

Muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, mịn màng, hạn chế ngay 5 loại thực phẩm 'hại da' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, quá nhiều natri làm bạn mất nước, điều đó có nghĩa là nó hút độ ẩm quan trọng từ da của bạn. Thứ hai, quá nhiều natri cũng có thể khiến bạn giữ nước, dẫn đến bọng dưới mắt và các dấu hiệu có thể nhìn thấy khác.

4. Sữa

Chế độ ăn uống điển hình của  phương Tây bao gồm nhiều nguồn sữa có chứa kích thích tố, bao gồm một số loại steroid và kích thích tố tăng trưởng. Thật không may, những thứ này cũng kích thích mụn trứng cá. 

Điều tương tự cũng xảy ra đối với sữa bột protein có chứa casein và váng sữa, nếu bạn đang sử dụng những món lắc này để thay thế  thức ăn, hãy cảnh giác. Nếu bạn lo lắng về mụn trứng cá, các sản phẩm từ sữa hữu cơ có thể là giải pháp thay thế.

5. Chất béo bão hòa

Thịt đỏ, phô mai, bơ và dầu hydro hóa, tất cả đều chứa  nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa có liên quan đến nồng độ cao của yếu tố tăng trưởng insulin. 

Muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, mịn màng, hạn chế ngay 5 loại thực phẩm 'hại da' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố tăng trưởng insulin kích thích sản xuất hormone giới tính làm tăng sản xuất mụn trứng cá. Mặt khác, chế độ ăn nhiều màu sắc dựa trên thực vật giàu chất chống oxy hóa, lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ và chất béo lành mạnh omega-3 giúp giảm nồng độ trong máu của yếu tố tăng trưởng giống như insulin.

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