Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết

Trang điểm 02/12/2022 08:24

Nếp nhăn là một trong những dấu hiệu lão hóa mà chị em rất ái ngại. Loại bỏ và làm mờ nếp nhăn sẽ hỗ trợ phần nào quá trình trẻ hóa làn da cho chị em chúng mình.

1. Sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp để cải thiện lưu thông máu trên mặt.

 

Bạn sẽ cần:

  • 1/2 muỗng canh gram bột mì
  • 1/2 muỗng canh bột nghệ
  • Sữa tươi (thêm bao nhiêu tùy thích để tạo thành hỗn hợp đặc)

Cách chuẩn bị:

  • Kết hợp tất cả các thành phần.
  • Trộn đều.

Cách sử dụng:

  • Thoa nó lên mặt bằng cọ trang điểm.
  • Chờ trong 30 phút.
  • Rửa sạch bằng nước ấm.

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết - Ảnh 1

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Màu da trở nên sáng hơn.
  • Nếp nhăn được làm phẳng.
  • Khuôn mặt khỏe mạnh.

2. Một loại kem làm từ dầu ô liu, Vaseline và vitamin E sẽ làm cho cổ và ngực của bạn trông trẻ hơn 10 tuổi

 

Bạn sẽ cần:

  • 10ml dầu ô liu
  • 3 viên vitamin E
  • 3g Vaseline

Cách chuẩn bị:

  • Cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều.
  • Làm ấm bát chứa kem bằng cách đun cách thủy.
  • Làm mát hỗn hợp.
  • Đặt hỗn hợp mặt nạ vào bát mới.

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết - Ảnh 2

Cách sử dụng:

Thoa kem lên cổ và ngực mỗi tối trước khi đi ngủ.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Sau 2 tháng, cổ và ngực của bạn sẽ trông tươi trẻ và mịn màng.
  • Da đàn hồi.

 

3. Sử dụng Vaseline thay cho kem dưỡng da ban đêm thông thường

 

Cách sử dụng:

  • Thoa một lớp Vaseline mỏng lên mặt và cổ trước khi đi ngủ.
  • Rửa sạch mặt bằng nước ấm vào buổi sáng.
  • Lặp lại mỗi ngày cho đến khi bạn thấy nếp nhăn giảm đi.

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết - Ảnh 3

Kết quả bạn sẽ thấy:

Vaseline sẽ làm giảm độ ẩm cho làn da của bạn và giảm nhẹ nếp nhăn từng ngày.

4. Trẻ hóa làn da với mặt nạ táo và bột yến mạch tự chế

 

Bạn sẽ cần:

  • Cháo bột yến mạch
  • Mật ong
  • Sốt táo
  • Nước hoa hồng

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết - Ảnh 4

Cách chuẩn bị:

  • Cho 2 muỗng canh sốt táo và 1 muỗng canh mật ong vào bát trộn.
  • Dùng lò vi sóng hâm nóng đến khi mật ong tan hết.
  • Thêm 2 muỗng canh bột yến mạch và trộn kỹ.
  • Thêm 2 hoặc 3 giọt nước hoa hồng và trộn lại.
  • Để mặt nạ nguội.

Cách sử dụng:

  • Đắp mặt nạ lên mặt và cổ sạch.
  • Đợi 15 phút.
  • Sử dụng nước ấm để rửa mặt. Ngay sau đó, rửa sạch lại với nước lạnh.

Kết quả bạn sẽ thấy:

  • Giảm nếp nhăn mới.
  • Da đàn hồi và mềm mại.

5. Ăn sô cô la đen

Bài trừ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa với 5 bí quyết làm đẹp rạng ngời chị em nên biết - Ảnh 5

 

Sô cô la đen nổi tiếng với chất chống oxy hóa. Ăn một ít sô cô la đen vào buổi sáng có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, từ đó giúp da khỏe và trẻ hơn, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mới.

Các công thức được đề cập ở trên chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ vũ trụ chứa đầy những bí mật về sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, hữu ích nhất là vui vẻ và thoải mái để tránh nhăn nhó và nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn và giúp bạn luôn tươi trẻ.

Theo Brightside

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