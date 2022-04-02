Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng

Làm đẹp 02/04/2022 23:36

Như một câu nói cổ xưa đã truyền đạt "bạn là những gì bạn ăn"!. Chế độ ăn uống của bạn ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của sức khỏe của bạn, từ đường ruột đến làn da và mái tóc của bạn. 

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu làn da rạng ngời không tì vết là ước mơ xa vời của nhiều người. Ngành công nghiệp chăm sóc da trị giá hàng tỷ đô la đã chứng minh thực tế này một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên và giá cả phải chăng trong nhà bếp của bạn có thể giúp bạn đạt được ước mơ này mà không phải "đốt cháy" túi tiền. Tiêu thụ các loại rau có lợi chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có thể giúp chữa lành làn da của bạn từ bên trong.

Công thức nước trái cây tự làm

Dưới đây là cách để tạo ra một loại nước trái cây mạnh mẽ sẽ giúp làn da của bạn tươi sáng:

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

  • 2 củ cà rốt lớn
  • 1 quả cà chua lớn
  • 1 miếng gừng
  • Lá bạc hà
  • Chanh vàng

Thiết bị và đồ dùng:

  • Máy ép trái cây
  • Dao
  • Máy xay
  • Ly đo lường
  • Cốc thủy tinh

Cách làm:

  1. Rửa kỹ tất cả các thành phần hoa quả, rau củ.
  2. Gọt vỏ và cắt nhỏ cà rốt. Lấy nước ép cà rốt bằng máy ép trái cây.
  3. Gọt vỏ gừng cỡ ngón tay cái và lấy nước ép lại bằng máy ép trái cây.
  4. Cho cả nước ép cà rốt và gừng vào máy xay sinh tố.
  5. Cho một nắm lá bạc hà và một quả cà chua vào máy xay.
  6. Thêm 5 giọt nước cốt chanh và một ít đá xay vào máy xay.
  7. Trộn đều tất cả các thành phần cho đến khi chúng được hòa quyện hoàn hảo.
  8. Lọc hỗn hợp này để lấy nước cốt cho vào ly.
  9. Uống nước ép này mỗi ngày một lần để có kết quả tốt nhất.

Lưu ý: Bạn có thể thêm các loại rau khác từ danh sách trên hoặc loại bỏ bất kỳ loại rau nào tùy theo sở thích của bạn.

Thành phần từ trong nhà bếp cho bạn làn da khỏe mạnh

Dưới đây là một số loại trái cây, rau xanh và gia vị bổ dưỡng nên tiêu thụ thường xuyên để có làn da khỏe mạnh và tươi sáng :

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

1. Cà rốt

Cà rốt là một nguồn tuyệt vời của vitamin A và C, beta carotene và các chất chống oxy hóa khác.

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Beta carotene có thể rất thuận lợi cho sức khỏe làn da của bạn. Nó giúp tăng thêm vẻ tự nhiên cho khuôn mặt của bạn và làm sáng màu da của bạn. Beta caroten cũng giúp ngăn chặn tia UV gây hại cho làn da của bạn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

2. Gừng

Gừng rất giàu chất chống oxy hóa gingerol và curcumin, cả hai đều có thể làm dịu làn da của bạn và hỗ trợ chữa lành sẹo mụn và chứng tăng sắc tố một cách tự nhiên.

Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, mang lại làn da mịn màng và tươi sáng. Hàm lượng chất dinh dưỡng cao của gừng cũng thúc đẩy sản xuất collagen và ngăn ngừa nếp nhăn trên da.

3. Chanh

 

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chanh chứa nhiều các đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm mạnh có thể giúp làm mới làn da của bạn và bảo vệ nó khỏi các chất ô nhiễm. Chanh rất giàu vitamin C, có thể giúp loại bỏ các đốm đen và làm sáng da của bạn.

Tiêu thụ chanh hoặc nước chanh thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn và trì hoãn quá trình lão hóa da đáng kể.

4. Dưa chuột

Dưa chuột cực kỳ tốt để dưỡng ẩm cho làn da của bạn một cách hiệu quả. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của bạn. Dưa chuột cũng chứa silica, có thể giúp trẻ hóa làn da của bạn và giữ cho nó mềm mại và mịn màng.

5. Cải bó xôi

Rau bina chứa nhiều vitamin như vitamin A, E, B, C và K, các khoáng chất như sắt và mangan, và một số chất chống oxy hóa. Tất cả các chất dinh dưỡng này đều có lợi cho da, chúng có thể tăng cường lưu thông máu và làm mịn làn da của bạn để mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

6. Cà chua

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chứa nhiều vitamin C và A. Chúng cũng dồi dào chất chống oxy hóa bao gồm lycopene, có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn và trì hoãn tác động của lão hóa trên da của bạn.

Ăn cà chua thường xuyên có thể giúp loại bỏ tình trạng tăng sắc tố hoặc sạm da, mang lại cho bạn làn da sáng hồng không tì vết.

7. Quế

Quế là một loại gia vị rất có lợi. Nó có đặc tính chống oxy hóa và khử trùng mạnh có thể giúp chống lại mụn trứng cá. Quế cũng chứa các đặc tính làm se giúp thu nhỏ lỗ chân lông của bạn, mang lại làn da mịn màng.

8. Bạc hà

Lá bạc hà cũng chứa các chất làm se giúp se khít lỗ chân lông để làm đều màu da của bạn. Lá bạc hà rất giàu axit rosmarinic chống oxy hóa, giúp thúc đẩy lưu lượng máu đến da mặt của bạn và nuôi dưỡng nó.

9. Cải xoăn

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn là một loại rau bổ dưỡng chứa đầy vitamin và khoáng chất. Vitamin C dồi dào trong cải xoăn thúc đẩy quá trình trẻ hóa làn da và mang lại cho bạn làn da sáng mịn. Cải xoăn cũng chứa một lượng đáng kể vitamin K và canxi, giúp tăng cường sản xuất collagen để làm căng da và mang lại vẻ tươi trẻ cho bạn.

Mẹo bổ sung khi dùng hoa quả và rau củ 

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
  • Luôn rửa trái cây và rau quả của bạn kỹ lưỡng để loại bỏ tạp chất.
  • Đảm bảo uống nước trái cây ngay sau khi pha chế để có được lợi ích tối đa.
  • Luôn sử dụng nguyên liệu tươi. Tránh sử dụng trái cây hoặc rau quả đóng hộp vì chúng có chứa chất bảo quản hóa học và hương vị nhân tạo.
  • Hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt nếu bạn mắc bất kỳ bệnh mãn tính nào.

Bạn có thể sử dụng trái cây và rau quả trong thành phần có từ mặt nạ hoặc sửa rửa mặt, nhưng phương pháp tốt nhất để chiết xuất lợi ích của chúng là cách chúng thông qua tiêu thụ.

Tự làm công thức nước ép rau củ để có được làn da rạng rỡ từ bên trong cho bạn tự tin tỏa sáng - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn những thực phẩm bổ dưỡng này sẽ làm sạch làn da của bạn từ trong ra ngoài, mang lại cho bạn một làn da rạng rỡ và khỏe mạnh tự nhiên.

Theo Emedihealth

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