Loại quả vừa thanh mát vừa bổ dưỡng cho sức khỏe này ngờ đâu cũng chính là 'mỹ phẩm' cao cấp từ thiên nhiên cho làn da

Kiwi chứa đầy vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa được biết đến để hỗ trợ làn da khỏe mạnh. Do đó, bạn có thể tự hỏi liệu loại trái cây này có thể là một thực phẩm bổ sung tốt cho thói quen chăm sóc da của bạn hay không.

Vỏ, hay "da" của quả kiwi chứa nhiều chất dinh dưỡng này hơn là phần bên trong mềm, ngọt. Rất may, phần da có thể ăn được để nhận được nhiều chất dinh dưỡng nhất, hãy thử ăn phần da đó vào lần sau khi bạn thưởng thức quả kiwi nhé.

Kiwi rất giàu vitamin C và E và sở hữu nhiều chất dinh dưỡng có trong da chúng ta Ngoài ra, ăn chúng có thể có lợi cho sức khỏe làn da của bạn theo nhiều cách:

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Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hầu hết các nghiên cứu về những lợi ích này đều tập trung vào việc bổ sung liều lượng cao các chất dinh dưỡng có trong quả kiwi, chứ không phải ăn quả. Mặc dù kiwi chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe làn da, nhưng không có nghiên cứu nào ủng hộ ý kiến ​​rằng chỉ ăn một lượng lớn kiwi sẽ mang lại làn da khỏe mạnh hơn.

Thay vào đó, ăn một chế độ ăn bao gồm nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như trái cây, rau và cá có thể là một cách tiếp cận tốt hơn, thực tế hơn và thú vị hơn để cải thiện sức khỏe làn da của bạn thông qua thực phẩm.

Bạn có thể thoa kiwi lên da không?

Suy nghĩ về việc sử dụng kiwi trên da của bạn có thể gợi lên hình ảnh về phương pháp điều trị mắt bằng lát kiwi hoặc mặt nạ trái cây nghiền. Một số người thích sử dụng mặt nạ mắt kiwi bằng những lát trái cây đặt trên mắt để giảm bọng mắt và quầng thâm.

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Tuy nhiên, hầu hết những lời ủng hộ cho những chế độ chăm sóc da như thế này chỉ đến từ việc truyền miệng. Có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy việc thoa kiwi trực tiếp lên mặt hoặc da của bạn có bất kỳ lợi ích nào đối với sức khỏe làn da.

Mặc dù vậy, nhiều loại serum dưỡng da, mặt nạ và các sản phẩm chăm sóc da khác có chứa quả kiwi, hạt hoặc chiết xuất của nó.

Lợi ích tiềm năng của quả kiwi

Chỉ có một số nghiên cứu đã điều tra kiwi đặc biệt đối với sức khỏe làn da. Hầu hết những điều này không có ở người, cũng như không tập trung vào việc ứng dụng trực tiếp của kiwi lên da.

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Một nghiên cứu trong ống nghiệm từ năm 2005 đã phát hiện ra rằng polysaccharides, một loại đường từ quả kiwi kích thích sản xuất tế bào da sừng.Tế bào sừng là tế bào chiếm ưu thế trong lớp biểu bì, lớp ngoài cùng của da.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2009 trên chuột cho thấy rằng dùng chiết xuất từ ​​quả kiwi giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh chàm, một tình trạng gây ra các nốt mẩn đỏ, ngứa trên da.

Tuy nhiên, vì nghiên cứu này liên quan đến việc sử dụng chiết xuất kiwi bằng đường uống, nên kết quả không thể áp dụng cho các sản phẩm chăm sóc da làm từ kiwi hoặc thoa trực tiếp trái kiwi lên da.

Điều này có nghĩa là kiwi có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho làn da của bạn khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn, đặc biệt là ở người, trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về lợi ích đối với da của kiwi bất kể là ăn hay bôi tại chỗ.

Rủi ro tiềm ẩn khi dùng kiwi

Nguyên nhân đáng lo ngại nhất trong việc sử dụng kiwi để cải thiện sức khỏe làn da của bạn là nguy cơ bị phản ứng dị ứng.

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Nếu bạn bị dị ứng kiwi, hãy tránh ăn kiwi, bôi trái kiwi lên da hoặc sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ ​​kiwi.

Phát ban và ngứa da là những triệu chứng phổ biến của dị ứng kiwi. Các phản ứng nghiêm trọng có thể tiến triển thành sốc phản vệ, một phản ứng đe dọa tính mạng có thể gây khó thở, nôn mửa không kiểm soát được hoặc mất ý thức.

Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào sau khi ăn kiwi hoặc sử dụng các sản phẩm có chứa kiwi, hãy ngừng ăn trái cây hoặc sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tránh ăn trái cây cho đến khi bạn có thể tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe về vấn đề này.

Theo Healthline