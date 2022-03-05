Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này!

Làm đẹp 05/03/2022 10:58

Khi nhắc đến chăm sóc da, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khuôn mặt của mình. Nhưng liệu chúng ta có cần phải chăm sóc cổ của mình nữa không? 

Với mùa hè đang đến gần, việc chăm sóc da mặt thôi là chưa đủ. Bao gồm cả cổ trong chế độ chăm sóc da đã trở thành nhu cầu thiết yếu của phái đẹp khi nó là vùng cũng rất dễ tổn thương do bạn làm việc quá sức, bị đổi màu da, sần sùi và mẩn đỏ.

Vì cổ phản ánh dấu hiệu lão hóa đầu tiên, nên việc bảo vệ vùng da mỏng manh này trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng trước khi tiếp tục với chế độ chăm sóc da cổ, điều quan trọng là phải biết các thành phần phù hợp phù hợp với loại da của bạn. Dưới đây là 5 cách bạn có thể kiểm soát cổ của mình.

Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kem chống nắng: Kem chống nắng đã trở thành thành phần được tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả các chế độ chăm sóc da. Chắc chắn việc bảo vệ da mặt và trán là rất quan trọng khỏi tia UV có hại nhưng cổ cũng vậy.

Theo thời gian, vùng da quanh cổ bị chai và sạm màu, khiến da lão hóa nhanh hơn rất nhiều. Đưa SPF đã được chứng minh là có lợi để thoa lên da cổ sẽ làm giảm rám nắng và nếp nhăn.

Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tẩy tế bào chết: Tẩy da chết là điều quan trọng hàng đầu khi nói đến chế độ chăm sóc da mặt và cổ của bạn. Cổ dễ bị khô, kích ứng và rám nắng. Tẩy da chết sẽ giúp da bớt sần sùi. Vitamin C là nguồn tốt nhất để tẩy tế bào chết vì nó phục hồi làn da, loại bỏ sắc tố và tạo ra insulin cho sự phát triển của các tế bào da mới. Nó thậm chí còn giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bổ sung một lượng vitamin phù hợp trong quá trình chăm sóc da của bạn: Collagen, một loại protein hữu ích và dồi dào nhất trong da làm cho làn da trở nên trẻ trung hơn. Vitamin C, Omega -3 và Omega-6 tự nhiên giúp cơ thể bạn sản xuất nhiều collagen hơn và giúp phục hồi nó. Bổ sung Omega-3 và -6 trước khi đi ngủ là một thủ thuật tuyệt vời khác giúp cơ thể có cơ hội phục hồi hoàn toàn màng tế bào và cấu tạo collagen. 

Axit AHA: Axit alpha hydroxy là một nguồn tuyệt vời khác để dưỡng ẩm cho vùng da quanh cổ của bạn. Nó giúp chống lại tình trạng khô da nhờ dẫn xuất Vitamin A và giúp khôi phục hàng rào đó và dưỡng ẩm cho da.

Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Luôn tuân thủ một thói quen: Với những thành phần quan trọng này, hãy luôn thực hiện một thói quen để các vitamin này hoạt động tốt trên vùng da quanh cổ của bạn. Trong khi sử dụng retinoids vào buổi sáng, hãy luôn thoa kem chống nắng SPF sau đó, vì sau khi sử dụng retinoids, da trở nên nhạy cảm hơn với tia UV. Bạn nên tập trung vào kem dưỡng ẩm để giúp dưỡng vùng da cổ được mịn màng.

Phụ nữ muốn sở sức chiếc cổ quyến rũ đầy sức hút thì đừng nên bỏ qua những mẹo chăm sóc chuyên nghiệp này! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Hãy nhớ rằng, phòng ngừa là chìa khóa cho một chiếc cổ xinh đẹp và quyến rũ. Mặc dù những phương pháp này khá có lợi, nhưng chúng thậm chí còn hoạt động tốt hơn khi được tuân theo một thói quen thích hợp. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chăm sóc cổ của bạn!

Theo Times of India

 

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