Nghiên cứu mới chỉ ra tập thể dục không kéo dài tuổi thọ thay vào đó nó làm tăng tốc độ lão hóa

Các nhà nghiên cứu cho biết mhững người tập thể dục ít nhất có nguy cơ tử vong trong vòng 45 năm cao hơn khoảng 20% so với những người tập thể dục thường xuyên.

Theo nghiên cứu gần đây, tập thể dục có thể không phải là chìa khóa của cuộc sống – trên thực tế, vận động quá nhiều có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể chúng ta, theo các nhà khoa học Scandinavia .

Nghiên cứu phức tạp này vẫn chưa được bình duyệt, nhưng gần đây nó đã giành được giải thưởng y học thể thao quốc gia ở Phần Lan, nơi nghiên cứu được thực hiện trong hơn 45 năm.

Một số nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng những người tập thể dục thường xuyên có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, lần này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Jyvaskyla phát hiện ra rằng tập thể dục có thể chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể và trong một số trường hợp có thể gây ra những hậu quả có hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Từ năm 1975 đến năm 2020, khoảng 11.000 cặp song sinh đồng giới ở Phần Lan đã được nghiên cứu.

Những người tham gia tự báo cáo thời gian và cường độ hoạt động thể chất hàng ngày của họ và được chia thành bốn nhóm: ít vận động, hoạt động vừa phải, năng động và cực kỳ năng động.

Nhìn chung, những người tập thể dục ít nhất có nguy cơ tử vong trong vòng 45 năm cao hơn khoảng 20% ​​so với những người tập thể dục thường xuyên.

Khi họ sàng lọc các đặc điểm về lối sống bao gồm trình độ học vấn, chỉ số BMI, hút thuốc và uống rượu, con số này giảm đáng kể.

Do đó, nhóm không hoạt động chỉ có nguy cơ tử vong cao hơn 7% so với nhóm hoạt động và “không mang lại lợi ích bổ sung nào” khi tăng mức độ hoạt động.

Nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục quá ít hoặc quá nhiều sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học.

Những người hoạt động thể chất nhiều nhất “già hơn” khoảng 1,8 tuổi so với những người ít hoạt động thể chất hơn.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng những người tập thể dục sống lâu hơn không phải nhờ tập thể dục mà vì nhìn chung họ sống khỏe mạnh hơn.

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