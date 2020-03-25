Hướng dẫn cách đeo nhẫn đẹp cho cả nam và nữ

Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả các hoạt động đều được ngụ ý bởi phong thủy khiến ai cũng tò mò. Việc hôm nay mặc áo màu gì hoặc đeo vòng tay, đeo nhẫn như thế nào để gặp những điều may mắn cũng khiến không ít người chú ý đến. Bạn có thể đeo một chiếc nhẫn thể hiện sự dịu dàng của mình, nhưng chỉ cần đeo sai cách thì sẽ bị phản tác dụng. Vậy cách đeo nhẫn đẹp và hợp phong thủy như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Đeo nhẫn ở ngón cái cũng là một trong những cách đeo nhẫn đẹp cho nam. Theo các nhà phong thủy, đeo nhẫn ngón cái bên tay trái sẽ tốt hơn, nếu đeo bên tay phải sẽ bị giảm phúc phận.

Theo phong thủy, ngón cái thuộc mệnh Mộc và tượng trưng cho khí phách của người muốn tự đứng vững trên đôi chân mình. Đeo nhẫn ở ngón cái sẽ cho thấy bạn là người độc lập và mạnh mẽ. Những người lãnh đạo thường đeo nhẫn ở ngón cái.

Đeo nhẫn ở ngón cái sẽ cho thấy bạn là người độc lập và mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Đeo nhẫn ở ngón trỏ

Ngón tay trỏ thuộc mệnh Hỏa, thường được biết đến là ngón tay đeo nhẫn mang tới quyền lực, uy quyền và sức sáng tạo cho chủ nhân. Ngón trỏ còn đại diện cho hành động ra lệnh hoặc lực hành động vì rất nhiều hành động đều cần đến sự phối hợp của ngón trỏ.

Đeo nhẫn trên ngón này có thể cải thiện vận khí và trở thành người có địa vị trong xã hội. Nếu như bạn muốn đạt được thành công trong sự nghiệp thì nên đeo nhẫn ở ngón trỏ. Với những người thường xuyên giao tiếp ngoài xã hội thì đeo nhẫn ở ngón trỏ là phù hợp nhất.

Đeo nhẫn ở ngón giữa

Ngón giữa đại diện cho mệnh Thổ. Với những người thiếu tự tin và tinh thần trách nhiệm thì nên đeo nhẫn ở ngón giữa để phát huy sự trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, đeo nhẫn ở ngón giữa còn có ý nghĩa của sự tích lũy tài phúc. Đeo nhẫn ở ngón giữa là cách để duy trì các nguyên tắc của sự xa xỉ và hào phóng, mang lại cảm giác vững chắc lâu dài và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Đeo nhẫn ở ngón giữa có ý nghĩa của sự tích lũy tài phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đeo nhẫn ở ngón áp út

Ngón áp út còn được gọi là ngón đeo nhẫn và đại diện cho mệnh Kim. Khi đeo nhẫn ngón áp út nghĩa là bạn đang đặt hy vọng vào những điều đang ấp ủ. Đa số người dân ở các quốc gia trên thế giới chọn cách đeo nhẫn ở ngón áp út để thể hiện cho việc kết hôn và sự gắn kết giữa vợ và chồng.

Những người đeo nhẫn ở ngón áp út thường không màng danh lợi, không quan tâm được hay mất mà chỉ cần được sống vui vẻ và an nhàn.

Đeo nhẫn ở ngón út

Ngón út mang trong mình mệnh Thủy. Những người đeo nhẫn ở ngón út thường là người có khả năng ngoại giao và thân thiết được với mọi người. Đeo nhẫn ở ngón út còn thể hiện trí tuệ và phúc khí. Những người đeo nhẫn ngón út thường là người độc thân.

Những người đeo nhẫn ở ngón út thường là người có khả năng ngoại giao - Ảnh minh họa: Internet

Ngón út cũng là ngón tay thường dùng để hứa hẹn. Nếu như bạn đang gặp nhiều điều không may mắn, bạn có thể chuyển sang đeo nhẫn ở ngón út để may mắn hơn. Ngoài ra, theo phong thủy đeo nhẫn ở ngón út còn có ý nghĩa đề phòng kẻ xấu, tiểu nhân và tránh sự phiền nhiễu của khí ác.

Các cách đeo nhẫn đẹp

Đeo nhẫn giữa ngón tay

Đeo nhẫn ở giữa ngón tay là cách đeo nhẫn đẹp được nhiều nàng yêu chuộng. Những chiếc nhẫn được thiết kế theo phong cách này thường mỏng và nhẹ cùng với các hình trang trí kiểu cách.

Đeo nhẫn ở giữa ngón tay là cách đeo nhẫn đẹp được nhiều nàng yêu chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Đeo nhẫn kiểu nhiều lớp

Việc kết hợp những chiếc nhẫn to với các set phụ kiện khác là phong cách được các cô nàng tomboy dùng để nhấn mạnh cá tính trong bộ đồ của mình. Cách đeo nhẫn này khá độc và đẹp, tuy có thể gây vướng víu nhưng lại là cách đeo nhẫn mang lại sự ấn tượng khi đi dạo phố hoặc dự tiệc.

Đeo nhẫn theo bộ

Đeo nhẫn theo bộ là một trong những cách đeo nhẫn thú vị. Mỗi chiếc nhẫn sẽ ở một vị trí khác nhau trên ngón tay. Cách đeo nhẫn này thể hiện mỗi mẫu trang sức đánh dấu một khu vực cá tính khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần tránh đeo quá nhiều phụ kiện vì có thể gây rối mắt và rườm rà.

Đeo nhẫn theo bộ là một trong những cách đeo thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với những thông tin trên hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở mỗi ngón tay, cũng như biết được một số cách đeo nhẫn đẹp giúp bạn thêm ấn tượng và nổi bật hơn.