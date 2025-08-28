Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp đón nhiều CÁT KHÍ, nhận lộc mỏi tay, chạm ĐỈNH may mắn, đạp trúng rương vàng, tiền rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, tuổi Tỵ may mắn được quý nhân nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bản mệnh tìm ra hướng phát triển mới phù hợp, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Hôm nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tỵ với nhiều cơ hội thoát ế cho người độc thân. Con giáp này có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Chẳng những vậy, con giáp này vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bản mệnh cũng sẽ rộng mở hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, Thực Thần che chở, con đường tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Bạn đầu tư đúng lúc đúng chỗ nên được hưởng một khoản lợi nhuận kha khá, nhờ đó mà bạn có thể thoải mái chi tiêu.

Với người chăm chỉ với các công việc làm thêm, hôm nay bạn cũng được tận hưởng thành quả lao động của mình. Con giáp này cũng dần khẳng định được vị thế của mình nên càng ngày càng nhận được nhiều hợp đồng hợp tác hơn.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân luôn chân thành trong chuyện tình cảm nên có thể đả động được trái tim của người ấy. Có thể hai bạn sắp bước sang trang mới của cuộc đời.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương sẽ định hướng giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về một khoản tiền rủng rỉnh. Bạn có thể tiếp tục mở rộng kinh doanh, thu hút thêm đối tượng khách hàng, đối tác mới.



Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng hiểu rõ thêm về nhau, những cuộc trò chuyện cũng thêm gần gũi, thân mật và dường như có thể kéo dài không dứt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!