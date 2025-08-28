Tiền bạc thi nhau chảy vào túi 3 con giáp từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, Lộc Lá sum suê, mưu sự tất thành, giàu có bất chấp khiến ai cũng ao ước

Tâm linh - Tử vi 28/08/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, Lộc Lá sum suê, mưu sự tất thành, giàu có bất chấp khiến ai cũng ao ước này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, con giáp tuổi Dần sẽ có một vài quyết định quan trọng cần phải đưa ra. May mắn là nhờ Chính Ấn mà bạn sớm dàn xếp được mọi việc. Tin tốt là bạn sẽ có được những phút giây vui vẻ bên gia đình, điều này cho bạn thêm động lực, tạo quyết tâm cho bạn đi đến những chọn lựa đúng đắn.

Tiền bạc thi nhau chảy vào túi 3 con giáp từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, Lộc Lá sum suê, mưu sự tất thành, giàu có bất chấp khiến ai cũng ao ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Mộc xung khắc, cho thấy thời gian này việc sắp xếp các kế hoạch tài chính rất quan trọng, nếu bạn không muốn mình rơi vào những rắc rối không đáng có trong vấn đề tiền bạc. Bạn cũng sẽ cần phải nhẫn nại một chút nếu muốn có được sự hỗ trợ của một người nào đó, không dễ dàng bạn có được thứ mà mình muốn ngay lập tức đâu. 

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. 

Tiền bạc thi nhau chảy vào túi 3 con giáp từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, Lộc Lá sum suê, mưu sự tất thành, giàu có bất chấp khiến ai cũng ao ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho bạn những sai sót ở hiện tại và cách khắc phục. 

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, cát tinh chiếu mệnh, tuổi Thân tìm được cơ hội thể hiện ưu thế trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu hoặc dịch vụ… Bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, một số người cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến thế giới xung quanh hơn là chỉ biết có mình. 

Tiền bạc thi nhau chảy vào túi 3 con giáp từ ngày 28/8 đến ngày 9/9, Lộc Lá sum suê, mưu sự tất thành, giàu có bất chấp khiến ai cũng ao ước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Hỏa khắc Kim lại cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Thân và nửa kia không quá tốt đẹp. Có thể hai người đang hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

