Cách đi giày cao gót không đau chân giúp bạn thêm tự tin

Làm đẹp 24/03/2020 05:40

Thông thường, nếu đi giày cao gót không quen hoặc không đúng cách sẽ khiến chân bị đau. Vậy cách đi giày cao gót không đau chân như thế nào, bạn đã biết chưa?

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Giày cao gót là một trong những kiểu giày mang lại sự quyến rũ và tự tin cho phái đẹp. Tuy nhiên, nhiều bạn không quen đi giày cao gót nên khi mang khiến chân bị đau. Vì vậy, bạn cần phải biết cách đi giày cao gót không đau chân để có thể bước đi tự tin hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loại giày cao gót phù hợp cũng như cách đi giày cao gót không đau chân. 

Cach di giay cao got khong dau chan
Cách đi giày cao gót không đau chân giúp bạn thêm tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Cách lựa chọn loại giày cao gót không đau chân

* Chọn đúng size giày

Bạn nên đo chiều rộng và chiều dài của bàn chân ngay tại cửa hàng giày rồi yêu cầu nhân viên chọn cho mình cỡ giày phù hợp nhất. Thông thường, hai bàn chân có thể sẽ có kích thước khác nhau. Bạn có thể mua những đôi giày được đóng thủ công đúng theo kích thước từng bàn chân hoặc chọn đôi giày vừa vặn với kích cỡ của bàn chân.

Các thương hiệu thường có khi quy định về size giày hơi chênh lệch với nhau. Để đảm bảo lựa chọn một đôi giày cao gót hoàn hảo, hãy đến cửa hàng và thử trực tiếp nhiều kích cỡ khác nhau. Một đôi giày cao gót vừa vặn sẽ giảm cọ xát xung quanh bàn chân, giảm khả năng hình thành những vết chai ở gót chân.

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Chọn đúng size giày sẽ giúp chân không bị đau khi di chuyển - Ảnh minh họa: Internet

* Chọn những loại giày có gót to

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Để tránh tình trạng chênh vênh và đau nhức chân thì bạn nên lựa chọn những đôi giày gót to - Ảnh minh họa: Internet

Gót giày càng nhọn sẽ càng dễ khiến cho bạn khó kiểm soát thăng bằng và khiến chân dễ bị đau hơn. Do đó, bạn nên chọn những đôi giày có gót hơi to như gót hình vuông, tam giác… để có được điểm tựa chắc chắn khi di chuyển. Khi đó, bạn sẽ bớt dồn sức vào mũi chân, hạn chế cảm giác đau, mỏi bàn chân.

Nếu bạn không muốn chênh vênh trên những đôi giày cao gót, bạn có thể lựa chọn một đôi giày đế xuồng.

* Chọn giày có chất lượng tốt

Bạn nên mua một đôi giày từ các thương hiệu nổi tiếng hoặc làm từ chất liệu tốt sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và tự tin hơn khi bước đi. Bạn cần để ý đến các đường may, chỗ ráp nối giữa đế giày và phần thân. Đồng thời, để cảm nhận được độ êm của giày bạn nên thử vào chân và đi một vài vòng. Ngoài ra, bạn có thể lắc nhẹ phần gót giày để kiểm tra độ chắc chắn và đảm bảo an toàn khi dùng.

4 cách đi giày cao gót không đau chân

* Sử dụng băng cá nhân

Đây là cách giảm đau chân khi đi giày cao gót phổ biến được nhiều người áp dụng. Bạn có thể dán băng cá nhân vào gót chân trước khi mang giày cao gót để làm giảm ma sát và ngăn ngừa phồng rộp. Bạn nên chọn miếng dán có kích thước to hơn vùng da có thể bị ảnh hưởng.

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Dán băng cá nhân vào gót chân trước khi mang giày cao gót giúp làm giảm ma sát khi di chuyển - Ảnh minh họa: Internet

* Sử dụng phấn rôm

Sử dụng phấn rôm cũng là một trong những cách giúp giảm ma sát giữa bàn chân và đôi giày. Bạn chỉ cần rắc một ít phấn vào trong giày, cách này sẽ hiệu quả hơn nếu bạn không đi tất khi mang giày. Tuy nhiên, bạn cần phải lau khô chân hoàn toàn trước khi mang giày.

* Dùng miếng lót đệm

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giữ phần gót giày và đau chân khi di chuyển thì bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của những miếng lót đệm được thiết kế bằng vải hoặc silicone. Chúng có tác dụng ngăn chân bạn di chuyển về phía trước, từ đó hạn chế áp lực dồn lên phần mũi giày đồng thời tăng diện tích tiếp xúc giữa giày và lòng bàn chân để trọng lượng cơ thể có thể trải đều. Nhờ đó, bạn sẽ không cảm thấy đau chân và nó còn giúp bạn đi lại dễ dàng và thoải mái hơn. 

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Dùng miếng lót đệm sẽ giảm đau chân khi đi giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cách giảm đau chân khi đi giày cao gót này còn có thể giúp bạn khắc phục trường hợp giày hơi rộng so với bàn chân, vì các miếng lót sẽ lấp đầy khoảng trống có trong giày.

* Chuyển động đều từ gót chân đến mũi bàn chân

Thông thường các chị em mới đi giày cao gót sẽ chạm mũi chân xuống đất trước gót chân. Tuy nhiên, đây không phải là cách chuyển động đúng, điều này sẽ khiến trọng lượng dồn nhiều vào ngón chân gây đau và phồng rộp. 

Cách đi giày cao gót chuẩn mà bạn cần biết là phần gót chân phải tiếp đất trước sau đó mới tới phần mũi, để khi nhấc chân thì gót chân cũng sẽ rời mặt đất trước. Với cách này, áp lực lên chân sẽ được giảm bớt và giúp bạn di chuyển dễ dàng và trông tự nhiên hơn.

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Chuyển động đều từ gót chân đến mũi bàn chân giúp giảm áp lực lên chân khi di chuyển - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về cách đi giày cao gót không đau chân sẽ giúp bạn biết cách để di chuyển tự tin hơn với đôi giày cao gót của mình. Với những cô nàng mới làm quen với giày cao gót thì việc học cách đi giày cao gót sao cho thoải mái là thực sự cần thiết.

Mẹo để ‘sống sót’ khi phải đi giày cao gót cả ngày

Mẹo để ‘sống sót’ khi phải đi giày cao gót cả ngày

Do công việc hoặc sự kiện, đôi khi bạn phải đi giày cao gót cả ngày khiến chân bị đau, phồng rộp. Trong trường hợp đó, bạn hãy tham khảo một số mẹo dưới đây để giúp mình "sống sót".

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