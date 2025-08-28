Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội nên cả hai tên tội phạm đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Vũ và Bằng thừa nhận, đêm 10/8, cả hai đột nhập vào nhà ông L.V.C. (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), vô hiệu hóa camera rồi cùng nhau khiêng két sắt ra ngoài đồng cách đó khoảng 200m.

Hai đối tượng Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen). Ảnh: Báo Dân Trí. Tại đây, cả hai dùng vật cứng phá két, lấy đi tài sản bên trong gồm có 7 chỉ vàng và gần 50 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại. Tiếp đó, Vũ và Bằng khiêng két sắt ném xuống hồ nước cạnh bờ ruộng rồi rời khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập triển khai lực lượng, tỏa ra nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị để truy bắt đối tượng.

Theo thông tin báo Hà Tĩnh, sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, soát xét các đối tượng trên địa bàn, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định các đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen). Tang vật vụ án. Ảnh: Báo Dân Trí. Cả hai từng “nổi danh” trong giới tội phạm trộm cắp tài sản với tổng cộng 13 tiền án, tiền sự. Trong đó, Lê Tuấn Vũ có 7 tiền án, tiền sự; Trần Hải Bằng có 6 tiền án, tiền sự, về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, cả hai lập tức biến mất khỏi địa bàn, không dấu vết, để lại phía sau hàng loạt câu hỏi và một hiện trường được dọn dẹp gần như hoàn hảo. Đến ngày 20/8, cảnh sát ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghi Xuân, bắt giữ Lê Tuấn Vũ. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng ập vào nhà bố mẹ đẻ của Trần Hải Bằng tại phường Thành Sen để bắt giữ khi đối tượng khi vừa quay về tìm cách lẩn trốn qua đêm.

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng Vụ việc xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-khu-bat-hao-cua-2-oi-tuong-trom-ket-sat-be-ra-canh-ong-pha-lay-7-chi-vang-va-50-trieu-ong-o-ha-tinh-741002.html