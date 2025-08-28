Quá khứ bất hảo của 2 đối tượng trộm két sắt, bê ra cánh đồng phá lấy 7 chỉ vàng và 50 triệu đồng ở Hà Tĩnh

Đời sống 28/08/2025 09:28

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội nên cả hai tên tội phạm đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ và Bằng thừa nhận, đêm 10/8, cả hai đột nhập vào nhà ông L.V.C. (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), vô hiệu hóa camera rồi cùng nhau khiêng két sắt ra ngoài đồng cách đó khoảng 200m.

Quá khứ bất hảo của 2 đối tượng trộm két sắt, bê ra cánh đồng phá lấy 7 chỉ vàng và 50 triệu đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Hai đối tượng Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại đây, cả hai dùng vật cứng phá két, lấy đi tài sản bên trong gồm có 7 chỉ vàng và gần 50 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại. Tiếp đó, Vũ và Bằng khiêng két sắt ném xuống hồ nước cạnh bờ ruộng rồi rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập triển khai lực lượng, tỏa ra nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị để truy bắt đối tượng.

Theo thông tin báo Hà Tĩnh, sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, soát xét các đối tượng trên địa bàn, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định các đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen).

Quá khứ bất hảo của 2 đối tượng trộm két sắt, bê ra cánh đồng phá lấy 7 chỉ vàng và 50 triệu đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Tang vật vụ án. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cả hai từng “nổi danh” trong giới tội phạm trộm cắp tài sản với tổng cộng 13 tiền án, tiền sự. Trong đó, Lê Tuấn Vũ có 7 tiền án, tiền sự; Trần Hải Bằng có 6 tiền án, tiền sự, về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi gây án, cả hai lập tức biến mất khỏi địa bàn, không dấu vết, để lại phía sau hàng loạt câu hỏi và một hiện trường được dọn dẹp gần như hoàn hảo.

Đến ngày 20/8, cảnh sát ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghi Xuân, bắt giữ Lê Tuấn Vũ. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng ập vào nhà bố mẹ đẻ của Trần Hải Bằng tại phường Thành Sen để bắt giữ khi đối tượng khi vừa quay về tìm cách lẩn trốn qua đêm.

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Vụ việc xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp tài sản tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Video 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

Thương tâm: 2 vợ chồng tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh nghi do ngạt khí từ máy phát điện

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách

TP.HCM: Quán ăn bị nhóm hơn 10 người đe dọa 'san bằng', hành hung chủ và khách

Lâm Đồng: 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tài xế thiệt mạng

Lâm Đồng: 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tài xế thiệt mạng

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Khởi tố vụ chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau: Chính thức khởi tố vụ án

Khởi tố vụ chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau: Chính thức khởi tố vụ án