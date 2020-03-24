Mách nàng 4 cách làm dài, dày mi để có đôi mắt đẹp mơ màng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chị em cách làm dài mi để có đôi mắt đẹp mơ màng, cuốn hút.

Lâu nay chúng ta thường chú ý chăm sóc làn da mà quên mất ở trên khuôn mặt đôi mắt cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho chị em các cách làm dài mi để đôi mắt thêm phần cuốn hút hơn. Lông mi dài và dày giúp đôi mắt cuốn hút hơn - Ảnh minh họa: Internet 1. Sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên: dừa, nha đam, bưởi Trong quả dừa, nha đam, bưởi có các chất giúp kích thích sự phát triển và tăng trưởng của tóc, mi. Chị em có thể tìm hiểu để mua hoặc tự làm các loại tinh dầu từ 3 loại thực phẩm trên giúp làm dài, dày mi.

Tinh dầu dừa kích thích mọc mi - Ảnh minh họa: Internet Cách sử dụng: Mỗi tối trước khi đi ngủ, lấy tăm bông chấm phần tinh dầu rồi bôi vào chân mi (tránh bôi vào lòng mắt gây cay mắt), lấy vừa phải lượng tinh dầu để không làm nặng mắt. Kiên trì sử dụng từ 1 – 2 tháng sẽ thấy lông mi mọc nhanh và khỏe hơn. 2. Chải mi thường xuyên Cách làm dài mi này thiên về mẹo ngày xưa, mi có cấu tạo gần giống như tóc nhưng mỏng hơn. Các cụ ngày xưa cho rằng, việc chải tóc hàng ngày sẽ giúp mát xa da đầu, chân tóc được kích thích và mọc dài hơn.

Tương tự như tóc thì việc chải mi thường xuyên sẽ giúp kích thích sự phát triển của chân mi, từ đó mi mọc dài, dày hơn chỉ sau 1 thời gian ngắn. Chải mi hàng ngày để thúc đẩy quá trình mọc mi - Ảnh minh họa: Internet Chị em nên tìm mua cây lược chuyên để chải mi ở các tiệm nối mi hoặc tạp hóa (lưu ý không dùng lược chải đầu để chải mi sẽ làm nguy hại đến vùng mắt). 3. Mát xa mí mắt trước khi đi ngủ Suốt cả một ngày dài đôi mắt đã hoạt động hết công suất, mí mắt có dấu hiệu mệt mỏi, nếu kéo dài tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến lông mi: bị rụng, mọc thưa thớt, lông mi yếu. Mát xa mí mắt kích thích sự phát triển của mi - Ảnh minh họa: Internet Mọi phụ nữ nên thực hiện thói quen mát xa mí mắt trước khi đi ngủ hàng ngày để giúp cho mắt được nghỉ ngơi, tăng đàn hồi cho vùng da ở bầu mắt, kích thích sự phát triển của lông mi. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp cấy và nối mi nhân tạo để làm dài, dày mi. Tuy nhiên, bạn nên kiên trì với cách làm dài mi tự nhiên vừa an toàn, vừa không tốn kém nhiều chi phí, quan trọng hơn là giúp đôi mắt có lông mi dài đẹp tự nhiên mà không lo làm hại đến mắt.

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