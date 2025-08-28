Tiền vệ Doãn Ngọc Tân gãy xương sườn, lại lỡ hẹn với tuyển Việt Nam

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Thanh Hóa không thể lên đội tuyển Việt Nam sắp tới vì gãy xương sườn trong trận đấu ở vòng 3 V-League 2025-2026.

Theo thông tin VIetNamNet, trong trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Thanh Hóa tại vòng 3 V-League, ở phút 54, Doãn Ngọc Tân va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía đội chủ nhà. Tiền vệ CLB Thanh Hóa đổ gục xuống sân đau đớn, sau đó rời sân. Doãn Ngọc Tân được đưa ngay vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Các bác sĩ thông báo cầu thủ CLB Thanh Hóa bị gãy 3 xương sườn, tràn dịch phổi và cần phẫu thuật, dự kiến phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Doãn Ngọc Tân phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin báo Lao Động, ca phẫu thuật của Ngọc Tân được thực hiện ngay trong tối 27.8 và bước đầu thành công. Doãn Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung tháng 9.2025 của đội tuyển Việt Nam. Trong ngày mai, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải chọn nhân sự thay thế. Về phía câu lạc bộ Thanh Hóa, đội bóng này sẽ tạo điều kiện chữa trị chấn thương tốt nhất cho Doãn Ngọc Tân. Mùa giải năm nay, Thanh Hóa được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Choi Won Kwon - cựu trợ lý của ông Kim Sang-sik. Sau 3 trận đấu, Thanh Hóa hòa 1 và thua 2 trận liên tiếp, tạm đứng cuối bảng.

Việc mất Ngọc Tân là một tổn thất lớn với Thanh Hóa, trong bối cảnh đội bóng này không thể sử dụng ngoại binh Ribamar vì rách cơ, trong khi Mamadou Mbodj không có phong độ tốt. Doãn Ngọc Tân chấn thương cũng khiến anh lỡ hẹn với đợt tập trung tuyển Việt Nam. Ảnh: Báo Lao Động. Doãn Ngọc Tân chấn thương cũng khiến anh lỡ hẹn với đợt tập trung tuyển Việt Nam. Trước đó, trong danh sách đội tuyển, HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tiền vệ đội bóng xứ Thanh sau một thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Hiện tại chưa rõ HLV người Hàn Quốc có gọi ai lên thay cho cầu thủ sinh năm 1994 hay không. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng. Trước đó anh bị gãy xương mác khi tập luyện cùng CLB Thanh Hóa, phải nghỉ hết mùa giải 2024/25. Liên quan tới đợt tập trung tuyển Việt Nam, do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ cầm quân ở ĐTQG. Quang Hải và các đồng đội có 2 trận đấu tập với CLB CAHN (ngày 4/9) và CLB Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9).

