Theo cơ quan công an, khoảng 19h ngày 25/8, nhóm thanh niên kể trên rủ nhau ra chơi bên quốc lộ 9. Khi đi, đối tượng Đạt mang theo một khẩu súng ngắn và đưa cho Văn cất giữ.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi giết người và che giấu tội phạm. Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Ngay lập tức, Văn rút súng từ trong áo khoác ra và bắn vào người anh T.. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường, giấu 2 mô tô vào cống thoát nước. Nạn nhân T. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Khi nhóm đối tượng đang đứng bên quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị thì anh H.V.T., trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp đi đến, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát.

Một trong 4 đối tượng liên quan đến vụ án giết người cùng tang vật. ẢNh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo tường thuật của nạn nhân H.V.T., vào khoảng 21h30 đêm 25/8, trên đường từ Cam Lộ về nhà ở xã Hướng Hiệp, lúc đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà thì gặp một nhóm 4 thanh niên đang dừng xe đứng bên đường.

Anh T. dừng xe và tiến đến hỏi chuyện với 4 thanh niên này là ai, ở đâu tới, đứng đây làm gì? Một trong 4 thanh niên này lớn giọng trả lời “Bọn tao là… người vận chuyển hàng, hỏi làm gì !". Nghe các đối tượng này lớn tiếng, nên anh Triều đã gọi điện thoại cho một người bạn ở bản Chùa, xã Hiếu Giang, ra tiếp ứng.

Có mặt tại hiện trường, người bạn của T. đã khuyên ngăn cả hai bên không nên căng thẳng với nhau mà cùng nhau giải tán, ai về nhà đó.

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khẩn trương cấp cứu, gắp đầu đạn ra khỏi bụng nạn nhân, song do vết thương quá nặng nên Hồ Văn Triều tử vong vào lúc 6h sáng 26/8. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Song anh T. một mực không chịu về và tiến tới khu vực 4 thanh niên để làm rõ lai lịch của 4 người trên. Trong lúc lời qua tiếng lại, Triều đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Hồ Ngọc Việt, nên đối tượng Việt đã rút súng ngắn bắn một phát vào bụng nạn nhân, rồi sau đó bỏ chạy.

Nắm thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng; thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 2 mô tô, điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể có thành tích nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại xã Hướng Hiệp.