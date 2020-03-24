Cách làm đẹp với tóc ngắn giúp trẻ trung và năng động hơn

Việc sở hữu mái tóc ngắn luôn mang lại sự trẻ trung và năng động cho phái nữ. Tuy nhiên, nhiều cô nàng cảm thấy khó khăn khi không biết cách làm đẹp với tóc ngắn như thế nào để trông dịu dàng và ấn tượng hơn. Trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được cách tạo kiểu sành điệu với tóc ngắn của mình trông thật ấn tượng và mới lạ.

Một mái tóc ngắn được buộc cao sau gáy, không chỉ giúp các bạn trông cá tính hơn mà còn giúp khuôn mặt của bạn nhìn góc cạnh hơn. Với kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp với hầu hết các trang phục. Một chiếc áo phông kết hợp cùng chiếc quần jeans sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho kiểu tóc này.

Buộc tóc đuôi ngựa là cách buộc tóc ngắn đẹp đơn giản và được nhiều nàng áp dụng. Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ với một nhúm tóc sẽ không buộc được kiểu tóc này. Tuy nhiên, bạn có thể lấy dây chun và buộc thử dù tóc ít, nó không chỉ giúp tóc trông gọn gàng hơn mà còn giúp bạn trông ngộ nghĩnh và dễ thương hơn.

Buộc tóc búi thấp

Với mái tóc ngắn ngang vai, đa phần các nàng sẽ lựa chọn cách xõa tóc vì trông vừa đáng yêu vừa nữ tính. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi một chút bằng cách dùng những dây ruy băng màu sắc cột thấp, đây là cách cột tóc ngắn dễ thương được nhiều nàng yêu thích. Búi tóc thấp sẽ giúp bạn trông khác biệt và thêm phần cá tính.

Đối với tóc búi thấp, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của keo xịt tóc hoặc dùng chiếc kẹp tăm để cố định tóc. Tóc búi thấp cùng với chút đánh rối giúp bạn trông cá tính và hoang dã hơn.

Búi tóc thấp sẽ giúp bạn trông khác biệt và thêm phần cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Cách tạo kiểu cho tóc ngắn dự tiệc

Cuốn lọn tóc mái

Cuốn tóc mái và để rơi tự nhiên hoặc cột phía sau đầu sẽ giúp khuôn mặt bạn trông dịu dàng hơn. Đây là kiểu tóc khá phổ biến vì dễ thực hiện và phù hợp với mọi khuôn mặt.

Đối với cách tạo kiểu này, bạn có thể áp dụng với cả tóc mái dài và tóc mái ngắn. Bên cạnh đó, kiểu tóc này sẽ xinh hơn nếu bạn vốn dĩ có được mái tóc xoăn nhẹ nhàng và không bị bẹp. Nếu muốn tóc phồng, bạn có thể bấm chân tóc trước ngày dự tiệc.

Cột tóc thấp sang trọng

Nếu bạn là người yêu thích những kiểu tóc dự tiệc sang trọng, mẫu cột thấp chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho bạn. Với kiểu tóc này, bạn cần chuẩn bị thêm vài món phụ kiện để làm đẹp thêm cho cổ và tai. Trên tóc, bạn có thể cài thêm sợi ruy băng trơn được làm từ chất liệu vải mềm mại.

Cột tóc thấp sang trọng dành cho các cô nàng tóc ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Tạo kiểu bồng bềnh

Mái tóc ngắn được chăm chút cẩn thận và uốn xoăn bồng bềnh sẽ giúp bạn trông dịu dàng và thanh thoát hơn. Bạn chỉ cần vuốt gel hoặc thoa tinh dầu để tóc vào nếp và bóng mượt là sẽ có ngay kiểu tóc ngắn dự tiệc thật cá tính.

Mái tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh sẽ giúp bạn trông dịu dàng và thanh thoát hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cột tóc nửa đầu

Cho dù bạn là người sở hữu mái tóc dài nữ tính hay tóc ngắn cá tính, thì kiểu tóc buộc nửa đầu vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi dự tiệc. Chỉ cần tóc của bạn có độ dài chấm vai và không bị tỉa nhiều thì bạn đã có thể thực hiện kiểu tóc cột nửa đầu ấn tượng và trẻ trung.

Ưu điểm của kiểu tóc cột nửa đầu là mang lại vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút. Bên cạnh đó, tóc ngắn buộc nửa đầu còn giúp bạn che đi những sợi tóc con trên đỉnh đầu, khiến phần tóc sau trông mềm mại hơn.

Kiểu tóc buộc nửa đầu là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi dự tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Tết tóc mái

Tết tóc mái đến nay vẫn là xu hướng tóc chưa bao giờ hạ nhiệt của phái đẹp Hàn Quốc. Vốn yêu thích nét đẹp trong sáng và tự nhiên, các cô nàng xứ kim chi đã không ngần ngại đưa kiểu tóc này vào danh sách mẫu tóc dự tiệc.

Các thực hiện mẫu tóc này như sau:

Bước 1: Các nàng có thể chọn kiểu tết ba hoặc xương cá

Bước 2: Lấy phần tóc mái từ trên đỉnh đầu tết dọc xuống theo mang tai, sao cho phần tóc được tết ôm theo phần trán

Bước 3: Dùng thun hoặc kẹp tóc để cố định đuôi tóc tết ở mang tai. Như vậy là bạn đã có được kiểu tóc ngắn đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung và sang trọng để tham gia buổi tiệc.

Tết tóc mái là xu hướng tóc được nhiều cô nàng tóc ngắn yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về cách làm đẹp với tóc ngắn, sẽ giúp các nàng lựa chọn được những kiểu tóc ngắn xinh đẹp phù hợp cho mình. Nếu bạn đang sở hữu một mái tóc ngắn và lo rằng sẽ không có nhiều sự lựa chọn kiểu tóc khi dự tiệc, thì bạn hoàn toàn có thể tự tin tạo kiểu với những gợi ý trên. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin.