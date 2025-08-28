Đà Nẵng: Nhân viên bán hàng “thụt két” công ty gần 250 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên (SN 1996, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Theo báo Dân Trí, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thanh Duyên (SN 1996, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Duyên được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Tường Ngân (đường Nguyễn Văn Huề, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) với vị trí nhân viên bán hàng.

Đà Nẵng: Nhân viên bán hàng “thụt két” công ty gần 250 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Thị Thanh Duyên tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Quá trình công tác, Duyên được giao quản lý tài sản là tiền khách hàng đã thanh toán cho công ty. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Duyên đã không nộp số tiền về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân với tổng số tiền gần 250 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ nữ kế toán “thụt két” hàng tỉ đồng của công ty ô tô Việt Nhật. Theo báo Người Lao Động, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Dương Thị Hồng Thắm (37 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “tham ô tài sản” theo Điều 353, Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ, Thắm là kế toán kiêm thủ quỹ của Công ty TNHH ô tô Việt Nhật có dấu hiệu tham ô tài sản.

Qua điều tra, xác định từ tháng 12/2023 đến 5/2024, Thắm đã nhiều lần dùng thủ đoạn điều chỉnh phiếu thu tiền của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỉ đồng của công ty.

Công an xác định, đây là đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, đã có tiền án về tội “tham ô tài sản” và hiện đang bị truy tố về tội “đánh bạc”.

Trưa 27/8, một lãnh đạo Công an phường Hòa Cường xác nhận, nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành đã bị bắt trong buổi sáng cùng ngày.

