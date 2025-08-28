Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ tương đối êm ấm, hài hoà. Các cặp đôi đang trải qua những khoảng thời gian không mấy vui vẻ khi những xung đột liên tục kéo đến. Nguyên nhân là do bất đồng quan điểm trong quá trình chung sống với nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này sớm nhận được tin vui liên quan đến con đường công danh. Đặc biệt là khi cấp trên tín nhận và đồng nghiệp tin tưởng nên cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Do đó, vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này không cần lo nghĩ đến chuyện tiền nong như trước nhờ có một nguồn doanh thu vững vàng từ công việc chính và nghề tay trái.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ ngập tràn yêu thương. Nhân duyên vượng sắc giúp cho các cặp đôi trở nên khăng khít, mặn nồng sau khoảng thời gian dài gắn bó cùng nhau. Người đang trong giai đoạn tìm hiểu đang dự tính đến chuyện kết hôn.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp và hanh thông. Thương Quan chiếu mệnh giúp cho người tuổi này kịp thời đưa ra những quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, công việc chỉ đạt hiệu quả cao nếu bản mệnh vận dụng kiến thức đúng nơi, đúng thời điểm. Quý Nhân xuất hiện bất ngờ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội làm giàu trong khoảng thời gian này nhưng quan trọng là bạn có đủ kiên trì hay không.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi này ở thời điểm này. Việc tìm hiểu, nỗ lực và học hỏi từng chút một giúp cho bản mệnh gặp may mắn trong công việc. Nguồn thu nhập ổn định, song những khoản phát sinh lại vượt ngoài tầm kiểm soát nên dễ gây ra thâm hụt tài chính.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tam Hợp cục xuất hiện bất ngờ giúp cho bạn có được tình yêu một cách trọn vẹn, như ý. Bên cạnh đó, vợ chồng hòa hợp và luôn yêu thương nhau khiến không ít người ngưỡng mộ. Người độc thân không cần lo lắng đến đường tình duyên vì sắp tới sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho tình cảm người đã kết hôn thêm thắm sắc.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả, khó khăn. Người tuổi này thường hay có xu hướng làm quá mọi chuyện nên tự khiến mọi việc trở nên trầm trọng. Theo đó, kế hoạch mà bản mệnh thực hiện không còn đúng theo dự tính mà đột ngột rẽ hướng. Những hạng mục đầu tư bất ngờ gặp trở ngại khiến cho nguồn tiền thu vào bị trì trệ. Tốt hơn hết, con giáp này cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay từ bây giờ để tránh bị hao hụt tài chính.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối lận đận. Tác động của Sửu Tuất tương xung là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy do vận đào hoa xấu gây ra. Nhất là người độc thân cần chú ý hơn trọng việc giao tiếp với người khác giới.



Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả, khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn cũng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được phân cao. Với người đang theo đuổi công danh, bản mệnh sẽ không cần lo lắng trong thời điểm này. Vận trình tài lộc được nâng cao đáng kể. Thực Thần báo hiệu con giáp này sẽ có một ngày chi tiêu thoải mái mà không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Song, bạn cần tiết kiệm một phần nếu muốn có cuộc sống thoải mái hơn trong tương lai.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Những cặp đôi đang yêu nhau có khoảng thời gian với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, dù vẫn có lúc mâu thuẫn và cãi vã. Điều quan trọng là cả hai luôn biết cách để không làm tổn thương đối phương.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ tương đối ổn định và suôn sẻ. Người tuổi này cũng nhận được sự quý mến của mọi người nên cơ hội phát triển trong công việc tăng đáng kể. Đồng thời, bản mệnh được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều nhiệm vụ mới. Con giáp này không cần suy nghĩ về việc chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân trong ngày do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính lẫn nghề tay trái.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đong đầy hạnh phúc. Người độc thân không cần lo lắng đến đường tình duyên vì sắp tới sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho tình cảm người đã kết hôn thêm thắm sắc.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ suôn sẻ về mọi mặt. Người tuổi này được đánh giá với tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu được làm việc độc lập. Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Nguồn thu nhập ngày càng tăng cao giúp cho con giáp này cảm thấy có động lực và năng lượng dồi dào để làm việc trong ngày.

Vận trình tình cảm cũng sẽ êm đẹp. Có vẻ như bạn cảm thấy hài lòng đối với mối quan hệ yêu đương hiện tại khi cả hai luôn luôn dành cho nhau những tình cảm đong đầy, yêu thương.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ cải thiện rõ rệt sau ngày thứ Ba tới. Khả năng sáng tạo và tư duy cởi mở chính là yếu tố giúp cung hoàng đạo này gây ấn tượng tốt với cấp trên. Nhờ đó, tài lộc cũng khởi sắc vượt bậc. Những nỗ lực trong công việc hiện tại đang cải thiện đáng kể mức thu nhập của bạn. Hơn nữa, bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc làm thêm thêm của mình.

Chuyện tình cả cũng sẽ rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt. Bạn và người ấy quen nhau nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Theo tử vi, mối quan hệ có khả năng tiến xa hơn nếu cả hai tìm được nhiều điểm chung hơn.



Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ cải thiện rõ rệt sau ngày thứ Ba tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của Thiên Quan báo hiệu người tuổi Thân cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Vận trình tài lộc có chút xáo trộn. Những khoản phát sinh ngoài dự tính tăng đáng kể trong khi khoản thu nhập hiện tại có chiều hướng giảm xuống, từ đó đặt ra nhiều nỗi lo cho con giáp này.

Vận trình tình cảm kém sắc. Vì công việc quá bận rộn nên bạn không có thể cân bằng được phương diện cuộc sống của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên xa cách.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ sớm gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Cấp trên đánh giá tốt khả năng của bản mệnh và giao cho nhiều trọng trách mới. Nếu đang theo đuổi kinh doanh thì con giáp này tiếp tục bởi cơ hội thu lợi về bản thân rất lớn. Người làm công ăn lương được cấp trên tín nhiệm. Thiên Tài nâng đỡ con giáp này nên có thể kiếm được một vài khoản thu nhập phụ để củng cố cho chi tiêu trong ngày.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Nhân duyên sáng rõ giúp cho người độc thân sớm nhận được lời tỏ tình từ người khác giới vừa mới quen. Song, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không làm tổn thương đối phương.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên vô cùng hanh thông, tốt đẹp. Có thể nói, tinh thần làm việc được nâng cao ở mức tốt nhất nên người tuổi này sớm hoàn thành nhiệm vụ được phân cao. Nếu bạn tiếp tục làm việc chỉn chu, thành công ắt hẳn sẽ không còn quá xa vời. Tài vận có chiều hướng gia tăng nên con giáp này không cần nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề chi tiêu. Nhờ đó, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái hơn trước.

Vận trình tình cảm tươi sáng, tốt đẹp. Nhất là nam giới độc thân sẽ gặp được tin vui liên quan đến phương diện này. Với nữ giới độc thân, bạn cần mở lòng hơn nữa mới tìm được người phù hợp để yêu đương. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Qua đó, mối quan hệ của cả hai thêm tốt đẹp khi nhận được sự đồng tình từ người thân và bạn bè

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nắm bắt được cơ hội thăng tiến cho bản thân, cụ thể là thông qua việc hoàn thành tốt các trọng trách mà cấp trên tin tưởng giao cho. Vận trình tài lộc không đáng lo. Dường như con giáp này có thể yên tâm gạt bỏ nỗi lo về chuyện “cơm áo gạo tiền” và tiền tích lũy cho tương lai do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc hiện tại.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Một số người độc thân tìm được người bạn đời cho mình. Những người khác sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do tự tại trong khoảng thời gian này. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Tam Hợp nâng đỡ không có nghĩa là chuyện tình cảm nhận nhiều tin vui.



Người tuổi Hợi sẽ nắm bắt được cơ hội thăng tiến cho bản thân, cụ thể là thông qua việc hoàn thành tốt các trọng trách mà cấp trên tin tưởng giao cho - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.