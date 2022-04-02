Công dụng đáng ngạc nhiên cho túi trà đã qua sử dụng có thể rất có lợi cho làn da của bạn

Dưới đây là một số công dụng của trà túi lọc đã qua sử dụng.

Mặc dù bạn có thể khá rõ những lợi ích của việc uống một tách trà xanh mỗi ngày, nhưng bạn có thể chưa biết rõ về những lợi ích tiềm ẩn của túi trà đã qua sử dụng.

Trà xanh và trà trắng có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp loại bỏ mụn trứng cá và mụn nhọt.

Trà xanh cũng chứa một chất kháng sinh, cụ thể là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây mụn. Kem dưỡng da 2% trà xanh thường được sử dụng tại chỗ để điều trị mụn trứng cá nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Chuẩn bị một tách trà xanh hoặc trắng và để túi trà trong nước ít nhất nửa giờ. Sau khi để nguội, đặt túi trà đã sử dụng lên mụn trong 10-15 phút. Rửa sạch khu vực bằng nước mát.

2. Làm dịu vết bỏng do dao cạo và vết cháy nắng

Trà xanh và trà trắng đều giàu tannin có đặc tính chống viêm và giảm đau. Sử dụng chúng tại chỗ trên da của bạn có thể giúp đảo ngược tác hại của tia UV và ánh nắng mặt trời trên da của bạn. Chúng cũng giúp chữa lành vết cháy nắng nhờ hàm lượng vitamin E và tác dụng chống viêm.

Cách sử dụng:

Đắp túi trà xanh hoặc trắng đã qua sử dụng lên vùng da bị cháy nắng. Để chúng trong 10-15 phút.

3. Tẩy tế bào chết cho da

Ảnh minh họa: Internet

Lá trà có kết cấu thô nên là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm có thể giúp trẻ hóa làn da của bạn.

Cách sử dụng:

Cắt mở hai túi trà xanh hoặc trắng đã qua sử dụng và đổ hết vào bát. Thêm 1 muỗng canh bột hạnh nhân xay và 2-3 muỗng canh gel lô hội và trộn đều chúng để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa nó lên mặt và cổ của bạn và massage nhẹ nhàng. Để nó được hấp thụ trong 10 phút trước khi rửa sạch.

4. Chống lại các dấu hiệu lão hóa

Trà xanh và trà trắng đều là những sản phẩm tuyệt vời để thêm vào thói quen chăm sóc da của bạn. Chúng chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại quá trình lão hóa mang lại cho bạn làn da mịn màng.

Chất chống oxy hóa giúp chống lại nếp nhăn và da chảy xệ bằng cách loại bỏ các gốc tự do trong da và giảm tổn thương tế bào. Điều này giúp bạn có được làn da tươi trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cắt túi trà xanh hoặc trắng đã qua sử dụng và cho vào bát. Thêm ½ muỗng canh mật ong và 2-3 giọt dầu tầm xuân vào bát và trộn đều chúng để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bôi hỗn hợp này lên mặt và cổ của bạn, và giữ nguyên trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

5. Loại bỏ hơi thở có mùi

Trà xanh giúp chống hôi miệng do có đặc tính kháng sinh, giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Trà trắng giúp loại bỏ mảng bám trên răng để hơi thở thơm tho và sạch miệng.

Những loại trà này cũng có đặc tính giảm đau có thể hữu ích cho những người bị đau hàm. Nhiều loại nước súc miệng có chiết xuất từ ​​trà xanh để tăng thêm lợi ích.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Đun sôi ba túi trà đã sử dụng trong 1 cốc nước để tạo thành một lượng vừa phải. Sau khi để nguội, thêm 2 giọt dầu cây trà vào ủ. Súc miệng với dung dịch này trước khi nhổ ra. Sử dụng hai lần một ngày để có kết quả tốt nhất.

6. Làm dịu đôi mắt bị sưng húp và kích thích

Trà có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm sưng. Nó cũng làm co mạch máu giúp giảm chất lỏng lắng đọng dưới mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Đặt hai túi trà xanh hoặc trắng đã sử dụng vào tủ lạnh trong nửa giờ. Lấy túi trà đã nguội và đặt lên mắt thư giãn trong ít nhất 15-20 phút để giảm sưng hoặc bọng mắt.

7. Tăng độ bóng cho mái tóc

Túi trà có chứa chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc và sức khỏe da đầu. Chất chống oxy hóa cũng giúp chống lại gàu và tăng thêm độ bóng cho tóc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Đun sôi ba túi trà xanh hoặc trắng đã sử dụng trong 2 cốc nước. Để nguội trà, sau đó dùng nước này để xả tóc sau khi gội đầu. Xoa bóp dung dịch lên da đầu trong 10 phút rồi gội sạch bằng nước.

Ảnh minh họa: Internet

Túi trà đã qua sử dụng có thể được tái chế theo một số cách trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chỉ cần làm theo các bước đơn giản trong bài viết này để tận dụng tối đa lợi ích của chúng nhé.

Theo Emedihealth