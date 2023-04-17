Chị em phụ nữ tuyệt đối không xịt nước hoa ở 5 vị trí trên cơ thể: vừa bay mùi nhanh lại còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe

Làm đẹp 17/04/2023 08:55

Nước hoa là thứ không thể thiếu đối với chị em phụ nữ mỗi ngày, tuy nhiên nhiều chị em vẫn thường xịt nước hoa lên những bộ phận này trên cơ thể mà không biết rằng khiến sức khỏe cơ thể bị ảnh hưởng.

Bàn tay

Bạn có thể xịt nước hoa vào cổ tay để mùi hương tỏa ra tốt hơn. Tuy nhiên, không nên xịt nước hoa vào bàn tay. Các thành phần hóa chất trong nước hoa có thể khiến da tay bị khô, nứt nẻ. Ngoài ra, việc rửa tay liên tục cũng sẽ khiến nước hoa bị rửa trôi và lưu mùi kém hơn.

Mái tóc

Nhiều người có thói quen xịt trực tiếp nước hoa lên tóc để lưu giữ hương thơm nhưng nước hoa có cồn, sẽ làm tóc bị tổn thương, khô, chẻ ngọn và thiếu sức sống, đặc biệt nếu xịt trực tiếp lên tóc và da đầu. Nếu vẫn muốn xức nước hoa vào vùng đầu, tốt nhất nên xịt vào sau tai hoặc xịt lên lược và chải nhẹ nhàng lên tóc để tránh hư tổn đồng thời giúp nước hoa phân tán đều hơn.

Chị em phụ nữ tuyệt đối không xịt nước hoa ở 5 vị trí trên cơ thể: vừa bay mùi nhanh lại còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng nách

Nách là nơi tập trung nhiều mồ hôi, tiết mùi đặc trưng của mỗi người và cũng lưu trú rất nhiều vi khuẩn có hại. Nếu vệ sinh vùng nách không đúng cách sẽ gây ra mùi khó chịu cho cơ thể. Chính vì thế, không ít người nghĩ rằng xịt nước hoa vào dưới nách có thể lấn át chúng, đem lại mùi thơm tho và tự tin hơn.

Nhưng chính việc này lại là tác nhân khiến vùng da đó bị kích thích, có thể gây ngứa rát hoặc nổi mụn, thậm chí thâm đen vùng da nách. Hơn nữa, mồ hôi nách ra nhiều, sẽ khiến các tinh chất nước hoa theo đó mà bay nhanh hơn, mùi nước hoa quện với mùi mồ hôi còn có thể gây ra một hỗn hợp mùi rất khó chịu.

Chị em phụ nữ tuyệt đối không xịt nước hoa ở 5 vị trí trên cơ thể: vừa bay mùi nhanh lại còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín

Ngoài các điểm trọng yếu được khuyến khích, nhiều chị em còn mách nhau xịt nước hoa vào vùng bikini để giúp bản thân tự tin hơn và nhất là trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, các sản phẩm tạo mùi thơm thường chứa những hóa chất độc hại như benzen, este… khi tác động vào nhạy cảm này sẽ làm môi trường pH bị ảnh hưởng, gây khô và kích ứng da.

Do bản thân môi trường âm đạo luôn có cơ chế tự cân bằng, sự xuất hiện những tinh chất lạ từ nước hoa có thể tác động dẫn đến mất cân bằng, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại phát triển, dẫn đến các chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa rất khó chịu, thậm chí phải can thiệp y tế để chạy chữa vừa phiền phức mà lại tốn kém.

Chị em phụ nữ tuyệt đối không xịt nước hoa ở 5 vị trí trên cơ thể: vừa bay mùi nhanh lại còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khu vực gần mắt

Thành phần nước hoa thường có cồn chứa ethyl gây kích ứng và châm chích nếu tiếp xúc với các vùng nhạy cảm như mắt. Nhất là các loại nước hoa rẻ tiền, thành phần rất phức tạp, nếu không may để dính vào mắt thì có thể khiến mắt bị khô, nhức, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực. Vì vậy khi xức nước hoa bạn cần lưu ý không xịt gần mắt, tránh để hóa chất độc hại dính vào mắt

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