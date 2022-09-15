Bật mí cho bạn các thực phẩm cực giàu VITAMIN E vừa đẹp da lại chống lão hóa

Hai loại trái cây này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giàu vitamin E. Nửa cốc xoài cắt lát có thể cung cấp 0,7mg vitamin E. Với lượng kiwi tương đương, bạn có thể nhận được 1,1mg vitamin E.

Một ví dụ khác về siêu thực phẩm, các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ trăn,... là một kho tàng chất dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch, thúc đẩy sự trao đổi chất và có thể giữ ấm cho bạn trong mùa đông.

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Bí đỏ

Bí đỏ cũng là một loại thực phẩm giàu vitamin E mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Ngoài ra, bí đỏ còn có chứa lượng calo tương đối thấp bởi trong thành phần của chúng có đến 94% là nước. Bạn có thể chế biến bí đỏ thành nhiều món khác nhau như nấu canh, nấu chè, nấu cháo hoặc nấu sữa cũng rất ngon miệng.

Quả bơ

Quả bơ là thực phẩm giàu vitamin E lành mạnh. Nửa quả bơ có thể cung cấp hơn 2mg vitamin E tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng chế biến bơ thành các loại sinh tố, ăn cùng bánh mì, làm salad.

Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng

Quả mọng bao gồm dâu tây, việt quất, nho, mâm xôi… được rất nhiều người ưa thích. Những loại trái cây có vị ngọt vừa phải này rất tốt cho sức khỏe, chúng chữa lượng lớn vitamin E, K, chất xơ, chất chống oxy hóa… giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, đồng thời cải thiện mắt một cách hiệu quả. Do đó, bạn có thể cân nhắc thêm một số loại quả mọng vào chế độ ăn hàng ngày để cân bằng giữa sức khỏe và khẩu vị.

Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Măng tây các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là loại rau có chứa giá trị dinh dưỡng cao như chất xơ, protein và các vitamin như E, A, C, K, B1, B2, B6… Trong một chén măng tây sẽ có chứa khoảng 18% lượng vitamin E cơ thể cần mỗi ngày. Bạn có thể sử dụng măng tây để chế biến thành các món ăn như măng tây xào thịt bò, măng tây xào tỏi hoặc nấu với các món súp, món canh…