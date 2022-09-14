Ngoài những dáng cơ bản, còn có ít nhất 3 kiểu blazer tôn dáng hiệu quả mà không phải ai cũng biết

Áo blazer thắt đai eo

Nét nổi bật của kiểu áo blazer này chính là phần thắt đai eo đầy duyên dáng. Đây là chi tiết giúp chị em thêm phần nữ tính, yêu kiều cũng như "hack" dáng vô cùng hiệu quả. Các nàng có thân hình đẫy đà cũng có thể tự tin diện áo blazer thắt đai eo vì chúng làm vóc dáng trở nên thon gọn, cao ráo hơn.

Còn đối với những cô gái sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ, item này sẽ giúp các nàng khéo khoe được những đường nét quyến rũ, nổi bật trên cơ thể. Các quý cô nên bổ sung ngay một chiếc áo blazer thắt eo vào tủ đồ thu để vừa thanh lịch lại tôn dáng nhé!