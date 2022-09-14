Ngoài những dáng cơ bản, còn có ít nhất 3 kiểu blazer tôn dáng hiệu quả mà không phải ai cũng biết

3 kiểu áo blazer này sẽ giúp chị em không còn nhàm chán với những mẫu quen thuộc thường ngày. Không chỉ vậy, đây còn là những "trợ thủ đắc lực" giúp tôn vòng 2 thêm thon thả, dáng người cũng thanh mảnh hơn.
- Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn
- 4 'tuyệt chiêu' chọn đồ giúp cô nàng có thân hình 'cò hương' trở nên đầy đặn quyến rũ và thăng hạng phong cách
Áo blazer thắt đai eo
Nét nổi bật của kiểu áo blazer này chính là phần thắt đai eo đầy duyên dáng. Đây là chi tiết giúp chị em thêm phần nữ tính, yêu kiều cũng như "hack" dáng vô cùng hiệu quả. Các nàng có thân hình đẫy đà cũng có thể tự tin diện áo blazer thắt đai eo vì chúng làm vóc dáng trở nên thon gọn, cao ráo hơn.
Còn đối với những cô gái sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ, item này sẽ giúp các nàng khéo khoe được những đường nét quyến rũ, nổi bật trên cơ thể. Các quý cô nên bổ sung ngay một chiếc áo blazer thắt eo vào tủ đồ thu để vừa thanh lịch lại tôn dáng nhé!
Áo blazer kẻ caro
Những chiếc áo blazer kẻ caro đã gây sốt từ những năm trước, cho đến nay, độ hot của item này vẫn chưa hạ nhiệt. Blazer họa tiết caro luôn được lòng các tín đồ thời trang. Kiểu áo blazer này chủ yếu mang chất liệu mỏng, hợp với tiết trời mát mẻ như những ngày vào thu như hiện tại.
Đây chính là món đồ giúp phong cách thời trang công sở của chị em bớt đi sự nhàm chán và đơn điệu. Họa tiết kẻ caro thời thượng, đẹp mắt sẽ làm cho kiểu áo blazer có đôi chút đứng đắn, nghiêm túc trở nên cuốn hút hơn bội phần.
Áo blazer peplum
Dáng áo peplum hợp với những cô nàng có vòng eo bánh mì, mỡ bụng; và blazer peplum chính là biến tấu mà nàng công sở rất nên tham khảo. Kiểu blazer này có chi tiết phần eo may xếp vạt, tạo độ bồng xòe như áo peplum, một số kiểu balzer còn có thêm chi tiết đường thắt eo, thắt lưng để tăng hiệu quả tôn dáng. Chính chi tiết phần vạt xếp ly, xòe nhẹ sẽ che đi phần vòng 2 không mấy thon thả; đồng thời chi tiết vạt xòe cũng tạo sự phân cách rõ rệt so với phần trên, khiến vòng 2 trông mảnh mai hơn.