Món phụ kiện 'xưa như Trái Đất' bỗng nhiên 'hot hit' trở lại, các mỹ nữ Hàn Quốc cũng thi nhau lên đồ

Mũ lưỡi trai đã có từ rất lâu nhưng chưa bao giờ liệt vào hàng các món đồ lỗi mốt. Thông thường nó hợp với người đi phượt hoặc leo núi. Đây là một lựa chọn cho những bạn thích sự đơn giản nhưng vẫn không kém phần trẻ trung và là một trong các kiểu mũ nón có tính ứng dụng cao khiến những chiếc mũ này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Tủ đồ của mỗi tín đồ thời trang hẳn luôn có ít nhất một chiếc mũ lưỡi trai . Không chỉ dùng để che nắng, item này còn tạo điểm nhấn nổi bật cho nhiều set đồ cũng như tăng vẻ cá tính, sành điệu cho người diện.

Trước đây, mũ lưỡi trai mang những gam màu cơ bản như đen, trắng, be thường chiếm số lượng áp đảo và cũng là lựa chọn đầu tiên mà các bạn trẻ nghĩ đến. Tuy nhiên, giờ đây, những chiếc mũ lưỡi trai thật màu mè, rực rỡ đang được "chiếm sóng" hơn cả. Và bạn sẽ phải ngạc nhiên với hiệu ứng mà nó mang đến cho các set đồ của mình.

Mũ lưỡi trai mang những gam màu rực rỡ nhưng vẫn thời trang như đỏ, xanh dương, xanh lá chính là một trong những món phụ kiện rất đáng sắm. Đội mũ lưỡi trai màu nổi để tạo điểm nhấn cho set đồ đơn giản mang màu sắc trung tính cũng chính là tuyệt chiêu phối đồ đảm bảo ăn hình được áp dụng rộng rãi trên Instagram từ đầu năm đến nay.

Trong những chuyến đi phượt hay cần tham gia nhiều hoạt động mạnh như team building thì mũ này sẽ có tính ứng dụng cao và cực kỳ tiện lợi. Ngày nay các ngôi sao cũng tận dụng mũ giống như một phụ kiện không thể thiếu khi đi sân bay, khoe streetstyle, đôi khi chụp ảnh sống ảo.

Kim Go Eun cũng là sao nữ có niềm yêu thích đặc biệt với nón lưỡi. Gương mặt cá tính của nữ chính Quân Vương Bất Diệt dường như được tôn lên trọn vẹn cùng những chiếc nón lưỡi trai mà cô đội. Một sự kết hợp không hề tồi chút nào.

“Nữ hoàng băng giá” Jessica Jung ngoài 30 tuổi vẫn trẻ trung cưng xỉu như teen girl khi tết tóc hai bên, mặc áo kẻ trắng xanh da trời.

Nàng thơ Yoona ghi điểm “cool ngầu” với mũ lưỡi trai màu xanh đậm.

Nói về độ “hack tuổi” đỉnh cao không thể bỏ qua Sandara Park. Đội mũ lưỡi trai và mặc style hip hop với crop top hay áo phông mix quần cargo, thành viên nhóm nhạc Kpop 2NE1 trẻ xinh đầy cuốn hút, không ai nghĩ cô sinh năm 1984.

Giọng ca 9X Jisoo có vẻ rất mê mũ lưỡi trai khi từ đầu hè đi chơi đâu cũng đội kiểu mũ này. Chị cả nhóm nhạc BlackPink xứ Hàn phối mũ đỏ chữ trắng ton sur ton với áo phông, áo khoác nhẹ và quần jeans rách.

“Cỗ máy nhảy” cực đỉnh của làng nhạc Kpop - Lisa bỗng chốc biến thành cô tiểu thư cổ điển nước Pháp với váy hoa nhí cổ vuông dịu dàng mà vẫn toát lên thần thái cool ngầu chất ngất với mũ lưỡi trai đen.

Outfit đậm chất gen Z năng động cá tính của “nữ hoàng gợi cảm” HyunA với quần jeans cạp cao, crop top và mũ lưỡi trai màu cam được các fans thi nhau thả tim.

Nữ diễn viên phim Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong có outfit chuẩn trend với váy maxi, blazer, túi vuông và mũ lưỡi trai màu trắng.