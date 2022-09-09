4 'tuyệt chiêu' chọn đồ giúp cô nàng có thân hình 'cò hương' trở nên đầy đặn quyến rũ và thăng hạng phong cách

Dáng quần đậm nét vintage nhẹ nhàng này rất hợp với những cô nàng gầy mảnh, chân khẳng khiu. Quần ống loe xòe rộng từ đầu gối xuống sẽ giấu đi đôi chân cong khẳng khiu của bạn. Đôi chân và vóc dáng của bạn sẽ nảy nở, lộ rõ đường cong 3 vòng nhờ thiết kế ôm sát phần đùi và rộng phần ống chân.

Nhiều người nghĩ rằng người gầy có lợi thế hơn việc ăn mặc thời trang . Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải trang phục hay phong cách nào cũng là lựa chọn lý tưởng cho nhóm thân hình này. Dưới đây là những mẹo phối đồ hữu ích mà các nàng có dáng người gầy không thể bỏ qua.

Kiểu áo hợp để diện cùng quần ống loe chính là những thiết kế áo dáng ôm hoặc áo lửng ngang hông để phô diễn đường cong ảo diệu. Áo dáng dài rộng sẽ che lấp hết những đường cong, lạc quẻ hoàn toàn so với dáng quần jeans ống loe của bạn.

Chọn váy nhiều tầng

Những váy áo có thiết kế nhiều tầng luôn được nhiều cô nàng sở hữu thân hình gầy ưa thích. Chính sự bồng bềnh của thiết kế đó sẽ làm bạn được đắp thêm da thịt hơn những đồ mặc trơn. Thêm nữa thiết kế hay những họa tiết sẽ giúp bạn trở nên nữ tính và trẻ trung hơn.

Thêm một gợi ý mix đồ nhỏ bạn có thể chọn các dáng áo váy chữ A form hơi rộng để cơ thể đầy đặn hơn nhé. Còn chân váy lựa chọn những kiểu váy tầng nhiều màu sắc hơn. Hay bạn có thểmchọn các loại váy dài dáng suông hoặc chữ A thiết kế nhiều tầng màu sắc nổi bật để trở nên điệu đà hơn nhé.

Không mặc đồ quá ôm hoặc quá rộng

Trang phục ôm sát người là có thể trông rất tuyệt vời trên một thân hình vừa vặn, nhưng với những cô gái gầy gò thì đây không phải là một lựa chọn đúng đắn. Độ ôm sát của những trang phục sẽ càng khiến khung người “khẳng khiu” của bạn lộ ra rõ rệt hơn. Còn nếu đồ quá rộng thì bạn sẽ trông khá luộm thuộm. Vì vậy bạn hãy lựa chọn cho mình những sét đồ vừa vặn và mang lại cảm giác đầy đặn.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn yêu thích các kiểu áo rộng rãi, oversize, với những cô nàng có chiều cao lý tưởng thì nên chọn lựa kiểu này nhé. Còn với nàng có chiều cao khiêm tốn thì cần cân nhắc và nếu lỡ thích kiểu dáng áo này thì cần có thêm các phụ kiện đi kèm như thắt nơ tạo điểm nhấn để trở nên nổi bật hơn.

Khi lựa chọn các dáng áo váy oversize thì bạn cũng cần chú ý đến phần cổ kiểu dáng hay màu sắc của nó. Nên loại bỏ những chiếc áo cổ cao bí dáng quá dài. Hãy chọn những chiếc áo kẻ caro hay màu sáng để tạo cảm giác mập mạp không bị quá khẳng khiu cò hương nhé!

Đồ kẻ ngang, họa tiết mềm mại

Tuy họa tiết sọc đứng có thể giúp người mặc dễ dàng “ăn gian” chiều cao nhưng sẽ càng khiến bạn trông gầy gò hơn. Một phương pháp thay thế đơn giản nếu bạn vẫn “trót lòng” yêu mến họa tiết kẻ đó là lựa chọn quần áo sọc ngang. Thay đổi nhỏ này sẽ khiến cho thân hình của bạn trông có vẻ “có da có thịt” hơn đáng kể, và cực kỳ phù hợp với người gầy.

Các họa tiết kẻ ngang có thiết kế bản to với gam màu sáng như trắng hay pastel và chất vải mềm mại sẽ khoác lên bạn một diện mạo đầy đặn hơn. Ngoài ra, những họa tiết đơn giản như hoa cỏ, chấm bi hay bất kỳ những hoa văn, họa tiết nào có đường nét mềm mại, ngẫu hứng... sẽ mang lại cảm giác tròn đầy hơn cho vóc dáng.