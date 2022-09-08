4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu

Thời trang 08/09/2022 08:11

Với thời tiết mát mẻ đầu thu, những mẫu áo len mỏng là sự lựa chọn hoàn hảo cho hội chị em diện xuống phố cũng như rất thích hợp cho môi trường công sở.

Set áo len

Một set áo len chất liệu mỏng nhẹ chẳng những phù hợp cho thời tiết không nóng cũng không lạnh những ngày vào thu mà còn khiến vẻ ngoài thêm thời thượng, trẻ xinh. Chiếc áo crop top bên trong giúp bạn trông ngọt ngào và hoàn thành nhiệm vụ tôn vòng 2 nhỏ nhắn. Vì vậy, bạn hãy mau sắm trọn một set để thấy chuyện mặc đẹp là vô cùng "dễ xơi".

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 1

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 2

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 3

Áo len cộc tay

Kiểu áo này không chỉ thời trang mà còn vô cùng trẻ trung và có thể giúp bạn giữ ấm cho cơ thể của mình. Áo len cộc tay rất dễ phối đồ, chị em nên mix item này với quần jeans, chân váy hay quần vải ống rộng để tăng vẻ năng động cho bản thân. Ngoài ra, việc chọn lựa họa tiết hay màu sắc áo cũng giúp bạn trở nên có gu hơn trong mắt mọi người đó nhé. Áo len cộc tay cũng có đa dạng phiên bản cho hội chị em tha hồ lựa chọn với cổ tròn, cổ V hay cổ bẻ. Đặc biệt, những chiếc áo len có cổ thường mang đến vẻ đẹp chỉn chu, thanh lịch và vô cùng lịch sự cho người mặc. Với thiết kế cổ áo polo, bạn có thể diện kiểu áo này trong mọi trường hợp khi đi học, đi chơi hay đi làm.

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 4

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 5

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 6

Áo len gile

Nếu để list ra những item hợp nhất để mặc ngày trời mới trở gió, tức là chưa quá lạnh thì chắc, áo gile len sẽ là item không thể thiếu. Có khả năng giữ ấm vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng khiến bạn dễ cảm lạnh, hơn nữa lại có phom dáng khá trendy là những ưu điểm nổi bật nhất của loại áo này. Nếu chưa sắm một em cho mùa thu đông năm nay thì bạn nên cân nhắc đi, đây chính xác đang là item làm mưa làm gió ở xứ Hàn đấy.

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 7

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 8

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 9

Áo len cardigan

Có thể nói, áo len cardigan là item điệu đà và kiêu kỳ bậc nhất trong những kiểu áo len hiện nay. Về kiểu dáng, áo len cardigan có phom dáng đơn giản với ống tay dài, đường cúc dọc trước ngực có công dụng che chắn và tạo điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Điều khiến áo cardigan có thể chinh phục trái tim của mọi chị em chính là vẻ sang chảnh và nữ tính của chúng.

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 10

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 11

4 kiểu áo len mỏng nhẹ, ngắm là muốn sắm cho hội chị em những ngày vào thu - Ảnh 12

Bật mí những items hoàn hảo, nâng tầm phong cách cho ngày chớm thu

Bật mí những items hoàn hảo, nâng tầm phong cách cho ngày chớm thu

Để có gu thời trang trẻ trung, dễ mặc dễ đẹp và phong cách thăng hạng, chị em hãy ghim 4 items "chân ái" này trong mùa thu năm nay nhé!

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