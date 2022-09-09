Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn

Thời trang 09/09/2022 15:55

Chẳng còn tự ti vì thân hình khá đẫy đà với phần đùi to, chị em vẫn cứ tự tin mặc đẹp, khoe dáng nhờ vào những bí kíp chọn đồ 'nịnh dáng' sau.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng đã quá quen thuộc với các chị em, dáng quần không hề kém dáng mà trái lại càng giấu đi nhược điểm chân dày, đùi to của các nàng.

Những cô nàng có thân hình quả lê với phần thân dưới to dày và thân trên mảnh mai lại càng hợp với dáng quần này. Quần jeans ống đứng sẽ tạo hiệu ứng thon gọn cho đôi chân, bắp đùi và hai bên hông của bạn. Lợi thế vóc dáng sẽ được tôn lên trong khi các nhược điểm được che giấu một cách khéo léo.

So với kiểu quần ống đứng lửng chạm mắt cá chân, thì mùa thu năm nay những thiết kế ống đứng dài chạm gót chân được các chị em ưu ái nhiều hơn. Dù kết hợp với cao gót hay giày bệt, chiều dài của quần vừa đủ tinh tế để che đi nhược điểm và hack chân thon dài miên man.

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 1

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 2

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 3

Quần ống rộng

Nói đến dáng người quả lê đùi - mông to, quần ống rộng là item không thể bỏ qua. Quần ống rộng có khả năng giấu đi hoàn toàn phần đùi và bụng dưới. Khi mix với áo crop top, áo dáng lửng... set đồ này còn giúp tập trung tầm nhìn vào vòng eo thon thả, tạo tỷ lệ cơ thể 3 - 7 khoe ra chiều dài của đôi chân. Trong trường hợp không muốn để lộ bụng, chị em có thể sơ vin hoặc chọn áo có đường cut-out để cơ thể thêm phần cao ráo

Đối với những cô nàng "lười" lên đồ cầu kỳ, bạn cứ diện quần ống rộng cùng áo blouse là có ngay set đồ nổi bật. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mix quần ống rộng với áo thun hay áo sơ mi vào những hôm trời thu mát mẻ.

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 4

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 5

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 6

Váy liền dài chiết eo

Kiểu váy liền tôn dáng nhất dành cho các nàng chính là thiết kế váy thắt eo, cổ V và có thêm đường xẻ tinh tế. Không chỉ riêng những nàng có thân hình quả lê trên nhỏ dưới to mà tất cả mọi vóc dáng đều rất thon gọn, gợi cảm khi diện dáng váy này. Tuy nhiên, bạn nên chú ý tránh chọn những chiếc váy liền có phom dáng quá rộng, vì sẽ rất dễ dìm dáng. 

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 7

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 8

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 9

Váy chữ A dài đến gối hoặc qua gối

Bên cạnh vòng đùi, phần bắp chân to cũng là nỗi phiền lòng của nhiều cô nàng. Phần bắp chân còn khiến chân trông ngắn, thiếu thanh thoát. Nếu ở trong trường hợp này bạn nên tránh xa những mẫu váy rườm rà, xếp tầng nhiều lớp với độ dài lửng lơ khoảng bắp chân vì chúng chỉ càng tập trung điểm nhìn, khiến chân bạn trông ngắn hơn mà thôi. Thay vào đó, bạn nên ưu tiên cho những thiết kế đơn giản, dáng chữ A ôm sát sẽ khiến cơ thể trông thon gọn hơn.

Váy có thiết kế chữ A có công dụng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, kiểu dáng xòe dần về phía dưới còn giúp che đi đôi chân to. Dù là váy dài truyền thống hay váy ngắn trẻ trung, chỉ cần nó có thiết kế chữ A thì chắc chắn trông cơ thể sẽ gầy hơn.

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 10

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 11

Tips chọn đồ 'chân ái' cho những cô nàng đùi to, hông lớn, dáng thấp, đảm bảo mảnh mai, thanh thoát hơn hẳn - Ảnh 12

Ngoài ra, sử dụng thắt lưng hoặc các phụ kiện như túi xách làm điểm nhấn ở eo vừa giúp các bạn tránh bị nuốt dáng bởi đồ rộng, lùng bùng lại vừa làm điểm nhấn cho outfit trở nên nổi bật hơn. Và chắc chắn không thể thiếu những đôi giày có đế cao. Đây là những món đồ sẽ giúp bạn tự tin, dáng sẽ cân đối hơn.

4 'tuyệt chiêu' chọn đồ giúp cô nàng có thân hình 'cò hương' trở nên đầy đặn quyến rũ và thăng hạng phong cách

4 'tuyệt chiêu' chọn đồ giúp cô nàng có thân hình 'cò hương' trở nên đầy đặn quyến rũ và thăng hạng phong cách

Tham khảo 4 cách mix đồ cho người gầy dưới đây để chị em có thể tự tin hơn và che đi những khuyết điểm ngoại hình vốn có.

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