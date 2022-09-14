Bí quyết lựa chọn thực phẩm thông minh để hỗ trợ tối đa "công lực" cho làn da tươi trẻ

Chúng ta thường nghĩ nên ăn gì và không nên ăn gì khi nói đến cân nặng và làn da của mình. Trong khi một số loại thực phẩm có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chất của chúng ta thì một số loại lại có thể cản trở làn da tái tạo tươi tắn hơn. Hãy lựa chọn thực phẩm một cách thông mình để sở hữu làn da đẹp từ trong ra ngoài.
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Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm và chuyên gia làm đẹp nổi tiếng, Tiến sĩ Blossom Kochhar sẽ liệt kê ra những loại thực phẩm tốt nhất cho làn da mà bạn không nên bỏ lỡ.
1. Vitamin A
Thiên nhiên cung cấp các loại thực phẩm mà da cần cho mùa đó. Cà rốt là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất và hầu như luôn có sẵn quanh năm. Nó giúp làm mờ nếp nhăn. Nó giúp cải thiện kết cấu của da. Cũng tốt để kiểm soát tóc rụng.
2. Các loại đậu
Đậu là nguồn cung cấp B complex rất cần thiết cho một làn da sáng. Nó giúp loại bỏ sắc tố và quầng thâm dưới mắt và giúp cải thiện tuần hoàn. Chúng được tiêu thụ tốt nhất ở dạng đã nảy mầm. Ăn sống hoặc hấp chín.
3. Vitamin C
Cam là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trong nước. Da chúng ta lúc nào cũng cần vitamin C. Nó giúp cải thiện sắc tố, các vấn đề về mụn và làm đều màu da.
4. Vitamin D và Vitamin E
Nó rất quan trọng cho làn da của bạn. Bạn có thể lấy chúng qua bơ hoặc bằng cách ăn nhiều trái cây khô và các loại hạt. Điều này giúp trẻ hóa làn da và tránh tình trạng khô da quá mức.
5. Rau xanh
Những loại rau này có đầy đủ khoáng chất và giúp giải độc cơ thể, do đó giữ cho làn da tươi sáng. Chúng cũng giúp loại bỏ sự đổi màu tại chỗ và cải thiện làn da xanh xao.
Mụn đã trở thành một vấn đề mà rất nhiều người phải đối mặt. Những người có vấn đề về mụn trứng cá phải kiểm soát lượng dầu của họ và ăn nhiều trái cây cũng như rau quả. Họ nên ăn thực phẩm giàu vitamin B. Tình trạng mụn cũng thường trầm trọng hơn do sử dụng mặt nạ quá nhiều. Bạn cũng nên nhớ chỉ nên sử dụng loại toner không chứa cồn.
Theo Times of India