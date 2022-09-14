Mọi người thường thấy tóc rụng từng mảng khi gội đầu hoặc chải tóc hay thoa dầu cho tóc. Nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với tình trạng tóc xơ xác và thiếu sức sống. Lý do có thể là cả bên trong và bên ngoài.

Chế độ ăn uống sai lầm thiếu sắt, axit folic và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho tóc.

Bất kỳ bệnh hoặc nhiễm trùng nào trong cơ thể.

Trong khi đó, các yếu tố bên ngoài bao gồm:

Sử dụng sản phẩm không phù hợp

Điều kiện khí hậu như không khí rất lạnh, nhiều gió hoặc khô.

Ảnh minh họa: Internet

Cùng với việc chăm sóc các yếu tố bên trong, cần có chế độ chăm sóc và bảo dưỡng tóc đúng cách và thường xuyên từ bên ngoài. Sử dụng các sản phẩm hữu cơ thực sự không có hóa chất là câu trả lời cho điều đó.

Tóc cần dưỡng chất để giữ cho gốc của nó chắc và khỏe. Dầu dưỡng tóc tốt với các chất dinh dưỡng giúp tóc có được điều đó. Sử dụng dầu hữu cơ nuôi dưỡng sâu ba lần một tuần sẽ giúp tóc chắc khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng cần giữ cho da đầu sạch sẽ và dưỡng tóc sau khi gội. Sử dụng bất kỳ loại dầu gội dưỡng ẩm nào cũng cung cấp dưỡng chất cho tóc mà không làm mất đi lớp dầu tự nhiên và không có hóa chất khắc nghiệt trong đó. Dầu gội hữu cơ bổ sung nuôi dưỡng và bảo vệ tóc sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo là dùng thêm dầu xả nuôi dưỡng và bảo vệ.

Thoa serum sau khi tóc khô và bổ sung thêm serum dưỡng cho tóc sẽ giữ cho tóc mềm mại, bóng mượt và bảo vệ tóc khỏi không khí khô và lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý đến sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và điều trị nếu cần thiết.

Đừng lo lắng về những sợi tóc bị rụng. Rụng tóc vẫn thường xuyên xảy ra và rất có thể hồi phục nhưng nếu bạn căng thẳng về nó, bạn có thể làm trầm trọng thêm vấn đề.

Theo Times of India