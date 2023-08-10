Xuất hiện clip mạo danh Hoa hậu Ý Nhi cầu xin khán giả tha thứ khiến dân mạng xôn xao

Mới đây, một đoạn clip liên quan đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã khiến netizen phản ứng dữ dội.

Đăng quang chưa đầy một tháng nhưng Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn của mình. Người đẹp Bình Định bị chê là ứng xử kém tinh tế, "ảo tưởng" và "mắc bệnh ngôi sao". Nhiều hội nhóm anti-fans của nàng hậu mọc lên nhanh như nấm, có nhóm hơn 600.000 thành viên tham gia. Đăng quang chưa đầy một tháng nhưng Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn của mình. Người đẹp Bình Định bị chê là ứng xử kém tinh tế, "ảo tưởng" và "mắc bệnh ngôi sao". Nhiều hội nhóm anti-fans của nàng hậu mọc lên nhanh như nấm, có nhóm hơn 600.000 thành viên tham gia. Giữa lúc ồn ào vẫn đang diễn ra, Ý Nhi chọn cách "ở ẩn", hầu như rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội và các sự kiện truyền thông. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ với clip của một tài khoản TikTok mang tên Huỳnh Trần Ý Nhi nói về vấn đề tước vương miện, đồng thời xin khán giả tha thứ sau những sai phạm 'vạ miệng' gân đây.

Giữa lúc ồn ào vẫn đang diễn ra, Ý Nhi chọn cách "ở ẩn", hầu như rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội và các sự kiện truyền thông. Cụ thể, tài khoản TikTok này đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc nàng hậu ôm Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Phạm Kim Dung. Tài khoản này cũng viết thêm: Họ bảo không dồn ép ai đến bước đường cùng nhưng lại hùa nhau muốn em tước vương miện. Một người con gái nếu bị tước đi vương miện sẽ như thế nào? Khi đạt được vương miện là ước mơ của cả cuộc đời cô ấy". Tài khoản TikTok này đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc nàng hậu ôm Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Phạm Kim Dung. Không những thế, cũng có đoạn clip khác được đăng tải với nội dung nhắn nhủ đến khán giả: "Cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Mọi người hãy tha thứ cho cô gái nhỏ bé như em".

Không những thế, cũng có đoạn clip khác được đăng tải với nội dung nhắn nhủ đến khán giả. Hai đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ với động thái của cô sau những ồn ào trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sự thật thì đây chỉ là một tài khoản giả mạo kênh TikTok của nàng hậu. Netizen đã nhanh chóng "ném gạch đá" vì khiến họ bị 'dắt mũi' và hiểu lầm trong thời điểm căng thẳng như thế này. Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam hôm 22/7, tại thành phố Quy Nhơn. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Trước đó Ý Nhi từng gây ra nhiều tranh cãi vì phát ngôn " bạn trai phải thay đổi để theo kịp em". Khi vụ việc chưa kịp lắng xuống thì nàng hậu tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khi nói: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu... Khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu". Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam hôm 22/7, tại thành phố Quy Nhơn. Dù cô đã 2 lần lên tiếng xin lỗi, thế nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự bức xúc và liên tục chỉ trích nàng hậu trên mọi nền tảng truyền thông. Dù cô đã 2 lần lên tiếng xin lỗi, thế nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự bức xúc và liên tục chỉ trích nàng hậu trên mọi nền tảng truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-clip-mao-danh-hoa-hau-y-nhi-cau-xin-khan-gia-tha-thu-khien-dan-mang-xon-xao-608766.html