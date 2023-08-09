Diễn biến mới cuộc làm việc giữa Công ty Sen Vàng và Sở VH-TT Bình Định: 'Số phận' chiếc vương miện hoa hậu của Ý Nhi thế nào?

Cư dân mạng đang rất mong chờ vào kết quả của buổi làm việc giữa BTC Miss World và Sở VH-TT Bình Định, đặc biệt là thông tin liên quan đến vương miện của Ý Nhi khi nhiều người yêu cầu BTC tước vương miện của Hoa hậu này vì những phát ngôn được cho là ngạo mạn, tự mãn về danh hiệu.

Cụ thể, dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 8/8 liên quan phát ngôn thiếu chuẩn mực của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện nhằm rà soát toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi cũng như việc quản lý thí sinh sau khi được trao danh hiệu. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định bày tỏ về áp lực nặng nề mà một bộ phận mạng xã hội đang trút xuống đời sống, sinh hoạt, công ăn việc làm của những cá nhân, tổ chức liên quan: “Hãy nghĩ mà xem chuyện riêng tư, đổ vỡ của mỗi gia đình, đâu phải cái có thể dễ dàng nói ra.

Vậy mà giờ để cứu con, để cầu xin sự cảm thông, thương xót, người cha khốn khổ ấy đành bấm bụng giãi bày, trong nước mắt, trước bàn dân thiên hạ. Như thế, không bất nhẫn thì là gì? Rồi liệu đấy đã là giới hạn cuối cùng hay chưa? Tất nhiên, trong câu chuyện này, hình ảnh của Bình Định cũng ít nhiều bị thương tổn. Tôi muốn nói đã sai phải sửa, sai đâu sửa đó, nghiêm túc, đúng quy định nhưng đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, tránh dẫn tới những hậu quả khó lường”.

Huỳnh Trần Ý Nhi trở thành nàng hậu nhiều tai tiếng hậu đăng quang Miss World VietNam 2023 Thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa Sở Văn hóa – Thể thao Bình Định với Công ty Sen Vàng nhằm giải quyết hậu quả vụ việc, các bên liên quan vẫn giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu. Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết địa phương là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023, chính quyền chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cũng như ban giám khảo cuộc thi. "Nhưng trước những thông tin ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi Miss World Vietnam 2023, ban tổ chức cần phải báo cáo với chính quyền địa phương - nơi diễn ra vòng chung kết. Bởi trước đó, trong các lần làm việc, UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị ban tổ chức giữ uy tín của cuộc thi và đảm bảo tuân thủ thực hiện tất cả các đề án đã công bố. Vì vậy, ban tổ chức muốn làm việc lâu dài với Bình Định thì họ phải báo cáo chứ tỉnh không yêu cầu họ báo cáo", ông Giang nhấn mạnh. Hoa hậu Ý Nhi không xuất hiện trong nhiều sự kiện gần đây dù mới đương nhiệm chưa lâu Theo nhiều luật sư, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu phát hiện sai phạm, Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2023 có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu. Vì vậy, trong trường hợp này, việc UBND tỉnh Bình Định giao Sở VH-TT làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 nhằm nắm tình hình để có hướng xử lý vụ việc là đúng quy định.

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