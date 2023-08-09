Bị 'ai đó' hủy kết bạn sau phát ngôn 'tước vương miện' của Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức tham gia group anti-fan, gửi lời chào đến 'cả nhà yêu'

Hậu trường 09/08/2023 12:21

Ngày 7/8, NTK Đỗ Mạnh Cường gửi yêu cầu tham gia nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi và được chấp nhận chỉ sau ít phút.

Sau khi nêu ra quan điểm "Nên có một Hoa hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương" và bị bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss World VietNam 2023 hủy kết bạn thì mới đây, cư dân mạng phát hiện NTK Đỗ Mạnh Cường đã tham gia nhóm Anti-fan Hoa hậu Ý Nhi. 

Bị 'ai đó' hủy kết bạn sau phát ngôn 'tước vương miện' của Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức tham gia group anti-fan, gửi lời chào đến 'cả nhà yêu' - Ảnh 1
NTK Đỗ Mạnh Cường

Theo đó vào ngày 7/8, NTK Đỗ Mạnh Cường gửi yêu cầu tham gia nhóm và được chấp nhận chỉ sau ít phút. Ngay sau đó một thành viên trong group đã thông báo đến toàn thể 600 nghìn thành viên trong nhóm. 

Bên dưới bài đăng thông báo, NTK  Đỗ Mạnh Cường còn gửi lời chào đến các thành viên trong nhóm, anh viết: "Xin chào cả nhà thân yêu".

Bị 'ai đó' hủy kết bạn sau phát ngôn 'tước vương miện' của Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức tham gia group anti-fan, gửi lời chào đến 'cả nhà yêu' - Ảnh 2

Bị 'ai đó' hủy kết bạn sau phát ngôn 'tước vương miện' của Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức tham gia group anti-fan, gửi lời chào đến 'cả nhà yêu' - Ảnh 3
NTK chính thức tham gia group anti-fan

Trước đó, liên quan ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường đăng bài viết bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân. Anh viết: "Thực sự cũng nên có một Hoa Hậu trong lịch sử cần được tước vương miện để làm gương . Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho BTC để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi.

Chứ mới đăng quang Hoa Hậu mà group anti-fan gần 400k thành viên rồi thì khó sống trong showbiz lắm! Gia đình em có điều kiện thì nên sống một cuộc đời bình yên vì em là con gái, chứ thiệt sự anh thấy cũng thương cho em trước những áp lực từ dư luận".

Sau đó, anh tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không dồn Ý Nhi đến đường cùng, ngược lại mong muốn mở ra con đường mới cho tân Hoa hậu giúp gia đình và Ý Nhi có cuộc sống yên ổn.

Bị 'ai đó' hủy kết bạn sau phát ngôn 'tước vương miện' của Ý Nhi, NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức tham gia group anti-fan, gửi lời chào đến 'cả nhà yêu' - Ảnh 4
Đỗ Mạnh Cường có nhiều phát ngôn liên quan đến hoa hậu Ý Nhi 

"Tôi chỉ nói việc trả lại vương miện sẽ giúp cho cô gái ấy và gia đình có được cuộc sống bình yên, tránh sự giận dữ từ dư luận nhất là khi cái vương miện ấy còn quá rộng. Cô ấy hoàn toàn có thể làm lại mọi thứ từ đầu vì còn trẻ, có nhiều cơ hội. Giờ là thời gian nhìn lại để suy nghĩ, học tập, truyền tải những giá trị tích cực. Khi quay trở lại, cô ấy sẽ tỏa sáng đúng nghĩa" - anh khẳng định.

Đỗ Mạnh Cường nói thêm: "Tiêu chí một cuộc thi Hoa hậu là tìm ra người xứng đáng nhất, đẹp về nhan sắc, trình độ, cách đối nhân xử thế và những đóng góp cho cộng đồng. Khán giả luôn muốn Hoa hậu hội tụ tất cả yếu tố đó. Chứ không thể khi xảy ra những chuyện không hay thì mình đổi lỗi do tuổi trẻ, chưa đủ sự chín chắn. Nếu chưa đủ thì có thể học thêm để hoàn thiện rồi trở thành Hoa hậu cũng không muộn". Cuối cùng, nhà thiết kế cho rằng mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Riêng anh chưa bao giờ hướng đến điều tiêu cực.

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HOT: 'Dì Dung' tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng báo động của hoa hậu Ý Nhi, lên tiếng 'cầu cứu' khẩn vì 'bạo lực mạng'

Mới đây, bà Phạm Kim Dung - đại diện BTC Miss World Việt Nam đã có gửi đơn đến các cơ quan chức năng liên quan đến ồn ào của hoa hậu Ý Nhi.

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Từ khóa:   Ý Nhi hoa hậu Ý nhi NTK Đỗ Mạnh Cường

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