Anti-fan sẵn sàng công kích ngay khi hoa hậu Ý Nhi mở lại trang cá nhân, thái độ gay gắt giữa 'tâm bão' dư luận

Hậu trường 08/08/2023 15:22

Sau khi nhóm anti-fan thông báo hoa hậu Ý Nhi đã mở lại trang cá nhân, hàng loạt netizen đồng loạt đòi vào nhau tấn công Facebook của nàng hậu.

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Nàng hậu thậm chí còn phải khóa trang facebook cá nhân để tránh bão dư luận. Rieng fanpage vẫn hoạt động, song không đăng tải thêm bất kỳ hoạt động nào. 

Anti-fan sẵn sàng công kích ngay khi hoa hậu Ý Nhi mở lại trang cá nhân, thái độ gay gắt giữa 'tâm bão' dư luận - Ảnh 1
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi 

Đến mới đây, CĐM phát hiện nàng hậu đã mở khóa trang cá nhân dù ồn ào chưa hề lắng xuống. Ngay lập tức tranh cãi đã nổi lên khắp diễn đàn MXH. Một bài viết thông báo về sự việc này trong nhóm anti-fan hơn 600 nghìn thành viên của Hoa hậu Ý Nhi với nội dung: "Hoa hậu Ý Nhi đã mở lại trang cá nhân". Chỉ sau ít phút, nhiều netizen đồng loạt để lại bình luận đòi thả phẫn nộ và tràn vào Facebook cá nhân của nàng hậu để công kích. 

Anti-fan sẵn sàng công kích ngay khi hoa hậu Ý Nhi mở lại trang cá nhân, thái độ gay gắt giữa 'tâm bão' dư luận - Ảnh 2
Bài đăng thông báo được chia sẻ trong group anti-fan của Ý Nhi

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang chưa lâu đã bị lập group anti-fan với số lượng thành viên đến nay đã cán mốc hơn 600.000. Đây có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất của làng nhan sắc Việt. 

Anti-fan sẵn sàng công kích ngay khi hoa hậu Ý Nhi mở lại trang cá nhân, thái độ gay gắt giữa 'tâm bão' dư luận - Ảnh 3
Trang cá nhân của Ý Nhi 

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Anti-fan sẵn sàng công kích ngay khi hoa hậu Ý Nhi mở lại trang cá nhân, thái độ gay gắt giữa 'tâm bão' dư luận - Ảnh 4
Những sự kiện gần đây của nhà Sen Vàng đều không có sự góp mặt của Huỳnh Trần Ý Nhi

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

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