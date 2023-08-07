CHÍNH THỨC: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, đề xuất hướng xử lý

Hậu trường 07/08/2023 11:49

Sáng 7/8, Sở VH-TT Bình Định đang tiến hành làm việc với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng về những vụ việc lùm xùm liên quan đến hoa hậu Ý Nhi trong thời gian qua.

Liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi thời gian vừa qua, sáng 7/8, theo thông tin từ Người Lao Động, Sở VH-TT Bình Định đang tiến hành làm việc với Công ty CP Quảng cáo Thương Mại Sen Vàng (gọi tắt là Công ty Sen Vàng) - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

CHÍNH THỨC: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, đề xuất hướng xử lý - Ảnh 1
Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm thì Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện - nơi tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023 - có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu Hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi

Các bộ phận chuyên môn của Sở VH-TT hiện đang nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan, qua đó đề xuất UBND tỉnh Bình Định hướng xử lý vụ việc. 

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, hiện Sở VH-TT đang làm việc với Công ty Sen Vàng để có báo cáo cụ thể về các vụ việc lùm xùm liên quan đến hoa hậu Ý Nhi và cuộc thi Miss World Vietnam 2023, nhất là những phát ngôn gây tranh cãi của tân hoa hậu cùng đề nghị tước vương miện từ cộng đồng mạng, khán giả. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn của Sở VH-TT cũng đang nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan, qua đó đề xuất UBND tỉnh Bình Định hướng xử lý vụ việc. Đây là năm thứ 2 tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty Sen Vàng tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam tại địa phương. Việc chấp thuận này nhằm mục đích góp phần quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch ở Bình Định", đại diện Sở VH-TT Bình Định cho biết. 

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết địa phương là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023, chính quyền chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cũng như ban giám khảo cuộc thi.

CHÍNH THỨC: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, đề xuất hướng xử lý - Ảnh 2
Hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về danh hiệu của nàng hậu 

Theo quy định, nếu phát hiện sai phạm thì Bộ VH-TT-DL, UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện - nơi tổ chức vòng chung kết Miss World Vietnam 2023 - có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu Hoa hậu đến ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, ban tổ chức sẽ thu hồi danh hiệu hoa hậu và công bố công khai thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về phía Hoa hậu Ý Nhi, sau khi bị chỉ trích và yêu cầu tước danh hiệu từ phía CĐM, người đẹp đã lên tiếng xin lỗi 2 lần, song không thể xoa dịu dư luận. Hiện nhiều ngày qua, người đẹp không xuất hiện tại các sự kiện trong khuôn khổ nhiệm kỳ hoa hậu, trang cá nhân cũng không có cập nhật mới.

Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán?

Sau nhiều ngày im lặng tránh 'búa rìu' dư luận, hoa hậu Ý Nhi bất ngờ có động thái trên MXH, CĐM phát hiện không 'ở ẩn' như đồn đoán?

Hậu đăng quang, thay vì tham gia những hoạt động giải trí với cương vị mới thì Hoa hậu Ý Nhi phải đối mặt với "sóng gió". Sau nhiều ngày nhận chỉ trích từ dư luận, nàng hậu tạm thời không có bất kỳ động thái công khai nào trên MXH.

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