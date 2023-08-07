'Họa' vạ miệng chưa qua, 'tai ương' lại đến với hoa hậu Ý Nhi: Bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc

Hậu trường 07/08/2023 15:28

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc khiến nhiều fan sắc đẹp vô cùng bức xúc.

Những ngày gần đây, cái tên Huỳnh Trần Ý Nhi đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng sau khi đăng quang Miss World VietNam 2023. Từ những phát ngôn vạ miệng trước truyền thông, nàng hậu trở thành "trung tâm" thị phi, nhận về hàng loạt chỉ trích từ dư luận. 

'Họa' vạ miệng chưa qua, 'tai ương' lại đến với hoa hậu Ý Nhi: Bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc - Ảnh 1
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Giữa lúc ồn ào lên đến đỉnh điểm, nhiều người phát hiện nàng hậu tiếp tục gặp "tai họa" khi bị lợi dụng hình ảnh để quảng bá 1 trang web cá cược bài bạc.

Cụ thể, 1 Fanpage có tên "Phê bóng đá 365 ngày" có hơn 29 nghìn lượt theo dõi đã đăng tải hình ảnh Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ghép với hình ảnh một căn phòng sang trọng, cùng câu hỏi: "Anh em muốn có cái nào?" Trên hình ảnh là những Slogan quen thuộc quảng cáo cho nhà cái FB88.

'Họa' vạ miệng chưa qua, 'tai ương' lại đến với hoa hậu Ý Nhi: Bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc - Ảnh 2
Hình ảnh của nàng hậu xuất hiện trên fanpage của 1 web bóng đá

Ngay sau đó, trang này tiếp tục sử dụng hình ảnh Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ghép với hình ảnh chiếc áo có số 30 có tên Messi cùng dòng trạng thái: "Thật lòng nào anh em".

'Họa' vạ miệng chưa qua, 'tai ương' lại đến với hoa hậu Ý Nhi: Bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc - Ảnh 3
2 lần người đẹp gốc Bình Định bị sử dụng hình ảnh 

Thông tin về vụ việc, dẫn từ báo Công Thương, trên giao diện của trang web có rất nhiều trò chơi có yếu tổ đỏ - đen, Casino trực tuyến và cả hệ thống đổi thưởng, thanh toán. Đáng chú ý nhất là hoạt động cá cược bóng bàn, bóng chày, bóng đá… với thông tin các kèo, tỷ lệ chấp, được cập nhật, làm mới cứ 30 giây một lần.

Trang này liên tục cập nhật kết quả các giải đấu, đăng tải và chia sẻ hình ảnh các cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta… Cùng với đó, Fanpgae này còn đăng tải hình ảnh một số cầu thủ nổi tiếng trong nước như Công Phượng, Quang Hải, Huỳnh Như, Kiều Oanh, cùng hình ảnh một số hoa hậu, ca sĩ như Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Sơn Tùng MTP…

Theo Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật - cho biết, hành vi nói trên có dấu hiệu vi phạm quy định về việc sử dụng hình ảnh cá nhân và Luật quảng cáo.

"Hình ảnh cá nhân thuộc quyền nhân thân của mỗi người. Quyền này được pháp luật ghi nhận, bảo vệ tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân của người khác cần phải được người đó đồng ý. Nếu sử dụng hình ảnh này vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh", Luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết thêm, theo quy định tại điều 8 của Luật quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018, quảng cáo phải tuân thủ nguyên tắc tính chính xác, trung thực, không gây hiểu lầm hoặc lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng. Khoản 8 Điều này cũng quy định rằng việc sử dụng hình ảnh, tên, danh hiệu, danh tiếng của cá nhân khác trong quảng cáo phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đó hoặc người đại diện theo pháp luật.

'Họa' vạ miệng chưa qua, 'tai ương' lại đến với hoa hậu Ý Nhi: Bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo trang web đánh bạc - Ảnh 4
Hiện phía hoa hậu Ý Nhi chưa có phản hồi về vụ việc

“Do đó, nếu hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi không đồng ý cho sử dụng hình ảnh của mình trong quảng cáo trang web đánh bạc, cô có quyền yêu cầu ngừng việc quảng cáo và đòi bồi thường thiệt hại về danh tiếng và uy tín của cô”, Luật sư Diệp Năng Bình nhìn nhận.

Để khởi kiện thành công, Ý Nhi cần cung cấp bằng chứng chứng minh rằng hình ảnh của cô đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý và gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và uy tín của mình.

Truyền hình Quốc hội 'điểm mặt' ồn ào của Ý Nhi: Sự nông cạn có phần trách nhiệm của gia đình, xã hội...

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Mới đây nhất, xuất hiện trên Truyền hình Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, cho biết trong sự việc lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi gần đây, sự thiếu tế nhị, nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, gia đình, ban tổ chức.

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Từ khóa:   Ý Nhi hoa hậu Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi

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