Truyền hình Quốc hội 'điểm mặt' ồn ào của Ý Nhi: Sự nông cạn có phần trách nhiệm của gia đình, xã hội...

Hậu trường 07/08/2023 14:07

Mới đây nhất, xuất hiện trên Truyền hình Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, cho biết trong sự việc lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi gần đây, sự thiếu tế nhị, nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, gia đình, ban tổ chức.

Cụ thể, theo ông Dương Trung Quốc - nhà sử học, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhận định, trong sự việc lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi gần đây, sự thiếu tế nhị, nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, gia đình, ban tổ chức. Vì vậy, mọi người cần cho Ý Nhi cơ hội sửa sai để cô hoàn thiện bản thân.

Truyền hình Quốc hội 'điểm mặt' ồn ào của Ý Nhi: Sự nông cạn có phần trách nhiệm của gia đình, xã hội... - Ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói về ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi.

"Tôi nhắc lại một câu chuyện mà dư luận xã hội cũng nói về cái cô Ý Nhi thi Hoa hậu đấy. Cô trả lời đâu có sai đâu. Nếu câu hỏi gốc của ông Quang Trung, anh hùng dân tộc, gốc của nhà thơ Hàn Mặc Tử ở đây thì cô ấy sai vì một người ở Nghệ An còn một ở Quảng Bình. Nhưng câu hỏi là nổi tiếng ở đâu. Thì không có đất Bình Định thì làm sao cụ Quang Trung nổi tiếng được. Không có đất Bình Định làm sao thành danh được. Các ngài còn gửi gắm cái thân xác của mình ở đấy. Người dân lập đền thờ, lập di tích.

Thế mà mọi người cứ chú vào đã kích. Một cái sự thiếu tế nhị, cái sự gọi là nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, của gia đình và của ban tổ chức, của giám khảo. Tại sao cứ đổ dồn vào cái lớp trẻ, uốn nắn nó, sửa sang cho nó để nó tốt hơn thôi. Cho nên tôi nói những cái chuyện này là cái chuyện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì phải quan tâm đến người dân. Cái người phê phán cô hoa hậu phải tự đặt mình vào vị trí và con gái mình bị như thế thì thế nào. Còn những người giám khảo bầu ra nó cũng phải có trách nhiệm chứ", chuyên gia trong lĩnh vực Sử học này bày tỏ. 

Trước đó, trả lời báo chí, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cũng có suy nghĩ tương tự. Ông cho rằng, Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi!

Kể từ sau khi đăng quang, Ý Nhi bị ồn ảo bủa vây do những phát ngôn "dại miệng" trước truyền thông. Nàng hậu sinh năm 2002 bị đánh giá là ngạo mạn, tự mãn sau nhiều câu trả lời "nâng" bản thân lên quá đà. 

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Truyền hình Quốc hội 'điểm mặt' ồn ào của Ý Nhi: Sự nông cạn có phần trách nhiệm của gia đình, xã hội... - Ảnh 2
Ý Nhi liên tục bị chỉ trích vì hàng loạt phát ngôn trước truyền thông

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

CHÍNH THỨC: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, đề xuất hướng xử lý

CHÍNH THỨC: Sở VH-TT Bình Định vào cuộc vụ ồn ào của hoa hậu Ý Nhi, đề xuất hướng xử lý

Sáng 7/8, Sở VH-TT Bình Định đang tiến hành làm việc với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng về những vụ việc lùm xùm liên quan đến hoa hậu Ý Nhi trong thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Ý Nhi hoa hậu Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 59 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 44 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ