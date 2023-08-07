Truyền hình Quốc hội 'điểm mặt' ồn ào của Ý Nhi: Sự nông cạn có phần trách nhiệm của gia đình, xã hội...

"Tôi nhắc lại một câu chuyện mà dư luận xã hội cũng nói về cái cô Ý Nhi thi Hoa hậu đấy. Cô trả lời đâu có sai đâu. Nếu câu hỏi gốc của ông Quang Trung, anh hùng dân tộc, gốc của nhà thơ Hàn Mặc Tử ở đây thì cô ấy sai vì một người ở Nghệ An còn một ở Quảng Bình. Nhưng câu hỏi là nổi tiếng ở đâu. Thì không có đất Bình Định thì làm sao cụ Quang Trung nổi tiếng được. Không có đất Bình Định làm sao thành danh được. Các ngài còn gửi gắm cái thân xác của mình ở đấy. Người dân lập đền thờ, lập di tích.

Cụ thể, theo ông Dương Trung Quốc - nhà sử học, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhận định, trong sự việc lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi gần đây, sự thiếu tế nhị, nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, gia đình, ban tổ chức. Vì vậy, mọi người cần cho Ý Nhi cơ hội sửa sai để cô hoàn thiện bản thân.

Thế mà mọi người cứ chú vào đã kích. Một cái sự thiếu tế nhị, cái sự gọi là nông cạn của cô cũng có một phần trách nhiệm của xã hội, của gia đình và của ban tổ chức, của giám khảo. Tại sao cứ đổ dồn vào cái lớp trẻ, uốn nắn nó, sửa sang cho nó để nó tốt hơn thôi. Cho nên tôi nói những cái chuyện này là cái chuyện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì phải quan tâm đến người dân. Cái người phê phán cô hoa hậu phải tự đặt mình vào vị trí và con gái mình bị như thế thì thế nào. Còn những người giám khảo bầu ra nó cũng phải có trách nhiệm chứ", chuyên gia trong lĩnh vực Sử học này bày tỏ.

Trước đó, trả lời báo chí, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cũng có suy nghĩ tương tự. Ông cho rằng, Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi!

Kể từ sau khi đăng quang, Ý Nhi bị ồn ảo bủa vây do những phát ngôn "dại miệng" trước truyền thông. Nàng hậu sinh năm 2002 bị đánh giá là ngạo mạn, tự mãn sau nhiều câu trả lời "nâng" bản thân lên quá đà.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Ý Nhi liên tục bị chỉ trích vì hàng loạt phát ngôn trước truyền thông

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Mới đây nhất, người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.