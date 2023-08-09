BTC Miss World VietNam tiếp tục có động thái lạ liên quan đến danh hiệu của Ý Nhi, thẳng thừng làm điều chưa từng có trong làng hương sắc

Hậu trường 09/08/2023 16:49

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện bài viết xin lỗi về những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi trên fanpage chính thức của Miss World Vietnam đã không còn hai chữ "Hoa hậu".

Theo đó, vào ngày 31/7, đại diện BTC Miss World Vietnam 2023 đã đăng tâm thư xin lỗi đến khán giả về những phát ngôn "vạ miệng" của Tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi thời gian vừa qua. Trên fanpage chính thức sử dụng rõ ràng danh xưng "hoa hậu" đối với người đẹp gốc Bình Định. Tuy nhiên đến hiện tại, hai chữ "Hoa hậu" đã được xóa ở tất cả các đoạn văn, điều này khiến công chúng vô cùng khó hiểu về thái độ của phía BTC đối với mỹ nhân sinh năm 2002.

BTC Miss World VietNam tiếp tục có động thái lạ liên quan đến danh hiệu của Ý Nhi, thẳng thừng làm điều chưa từng có trong làng hương sắc - Ảnh 1
CĐM phát hiện bài đăng đã được chỉnh sửa

Được biết, hành động chỉnh sửa nội dung này được thực hiện chỉ sau ít phút đăng tải bài viết, nhưng đến bây giờ netizen mới nhận ra sự thay đổi. Trước đó, trong bài đăng của mình, Huỳnh Trần Ý Nhi cũng gây tranh cãi khi liên tục sử dụng từ Hoa Hậu, nhiều người cho rằng người đẹp giữ thái độ tự mãn vê danh hiệu dù bị CĐM đòi tước vương miện. 

BTC Miss World VietNam tiếp tục có động thái lạ liên quan đến danh hiệu của Ý Nhi, thẳng thừng làm điều chưa từng có trong làng hương sắc - Ảnh 2
Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi đến 2 lần, song chưa thể xoa dịu dư luận

Liên quan đến scandal của nàng hậu, dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 8/8 liên quan phát ngôn thiếu chuẩn mực của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện nhằm rà soát toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi cũng như việc quản lý thí sinh sau khi được trao danh hiệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định bày tỏ về áp lực nặng nề mà một bộ phận mạng xã hội đang trút xuống đời sống, sinh hoạt, công ăn việc làm của những cá nhân, tổ chức liên quan: “Hãy nghĩ mà xem chuyện riêng tư, đổ vỡ của mỗi gia đình, đâu phải cái có thể dễ dàng nói ra.

Vậy mà giờ để cứu con, để cầu xin sự cảm thông, thương xót, người cha khốn khổ ấy đành bấm bụng giãi bày, trong nước mắt, trước bàn dân thiên hạ. Như thế, không bất nhẫn thì là gì? Rồi liệu đấy đã là giới hạn cuối cùng hay chưa?

Tất nhiên, trong câu chuyện này, hình ảnh của Bình Định cũng ít nhiều bị thương tổn. Tôi muốn nói đã sai phải sửa, sai đâu sửa đó, nghiêm túc, đúng quy định nhưng đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, tránh dẫn tới những hậu quả khó lường”.

BTC Miss World VietNam tiếp tục có động thái lạ liên quan đến danh hiệu của Ý Nhi, thẳng thừng làm điều chưa từng có trong làng hương sắc - Ảnh 3
Nàng hậu hiện tại không xuất hiện tại các sự kiện của nhà Sen Vàng dù đang trong thời gian đương nhiệm

Thông tin về các cuộc tiếp xúc giữa Sở Văn hóa – Thể thao Bình Định với Công ty Sen Vàng nhằm giải quyết hậu quả vụ việc, các bên liên quan vẫn giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu.

Diễn biến mới cuộc làm việc giữa Công ty Sen Vàng và Sở VH-TT Bình Định: 'Số phận' chiếc vương miện hoa hậu của Ý Nhi thế nào?

Diễn biến mới cuộc làm việc giữa Công ty Sen Vàng và Sở VH-TT Bình Định: 'Số phận' chiếc vương miện hoa hậu của Ý Nhi thế nào?

Cư dân mạng đang rất mong chờ vào kết quả của buổi làm việc giữa BTC Miss World và Sở VH-TT Bình Định, đặc biệt là thông tin liên quan đến vương miện của Ý Nhi khi nhiều người yêu cầu BTC tước vương miện của Hoa hậu này vì những phát ngôn được cho là ngạo mạn, tự mãn về danh hiệu.

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Từ khóa:   Ý Nhi Huỳnh Trần Ý Nhi Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

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