Vừa sinh được vài tháng, ‘mẹ hai con’ Diệp Lâm Anh đã khoe dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ

Hậu trường 31/01/2020 15:59

Sau sinh con thứ 2, người mẫu Diệp Lâm Anh gây bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Vốn nổi tiếng là người đẹp gợi cảm của showbiz Việt, người mẫu Diệp Lâm Anh luôn giữ vững phong độ nhan sắc kể từ khi mang thai đến khi hạ sinh quý tử.

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Trong suốt thai kỳ, Diệp Lâm Anh liên tục nhận về những lời khen nhan sắc từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Mới đây, “mẹ hai con” Diệp Lâm Anh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầy thần thái lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Nghỉ Tết tròn 1 tuần rồi và hoạt động yêu thích nhất là ngủ nướng”.

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Diệp Lâm Anh trông vô cùng thời thượng với quần jeans ống loe kết hợp với áo lệch vai gợi cảm – Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, nữ người mẫu diện trang phục sành điệu tạo dáng sang chảnh bên xế hộp bạc tỷ. Điều đáng chú ý là chỉ 3 tháng sau sinh, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ.

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Sau sinh quý tử, nữ người mẫu tích cực tập luyện và ăn kiêng để lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: FB

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Ở tuổi 30, nhan sắc hiện tại của Diệp Lâm Anh gây ngỡ ngàng - Ảnh: FB

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn, vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của Diệp Lâm Anh cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả: “Chị đẹp quá, sao càng ngày càng lên hương thế này”, “Có cách nào về dáng nhanh như chị không ạ?”, “Chị của em luôn đẹp”, “Bộ cánh hôm nay quá xuất sắc luôn chị ơi”…

Có thể thấy, dù đã là mẹ của 2 nhóc tỳ nhưng Diệp Lâm Anh vẫn khiến mọi người phải xuýt xoa trước nhan sắc đầy trẻ trung và quyến rũ của mình.

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Theo đó, sáng 6/11 Diệp Lâm Anh mới chính thức thông báo việc đã "vượt cạn" thành công từ 5 ngày trước.

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