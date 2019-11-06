Diệp Lâm Anh hé lộ hình ảnh đầu tiên của con trai 5 ngày tuổi

Khoe ảnh bên con trai cưng, Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Nhan sắc rạng ngời sau sinh của cô khiến nhiều người bất ngờ.

Ít phút trước, Diệp Lâm Anh bất ngờ khoe hình ảnh đầu tiên của con trai vừa chào đời. Chân dài này hạ sinh quý tử vào ngày 1/11, hiện sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định và được xuất viện về nhà. Chia sẻ đầu tiên của Diệp Lâm Anh sau khi "vượt cạn" thành công: "Lời đầu tiên Cún xin cảm ơn mọi người đã nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của 2 mẹ con. Hiện tại thì mẹ con Cún đã xuất viện và sức khỏe thì trộm vía rất tốt ạ.

Lúc nghe được tiếng khóc của B.boy em thực sự cảm thấy thời gian như ngừng trôi, quên hết cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ở bên cạnh động viên Cún". Hình ảnh đầu tiên của quý tử được Diệp Lâm Anh hé lộ - Ảnh: FB Vóc dáng thon gọn của cô nàng sau 2 lần sinh nở khiến chị em trầm trồ - Ảnh: FB Tâm sự thêm về hành trình làm mẹ lần hai, ca sĩ Diệp Lâm Anh không giấu được sự xúc động. Chân dài sinh năm 1989 cho biết, cô chuyển dạ và sinh con trai sớm hơn dự kiến, nhưng may mắn mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

"Nghĩ lại vẫn thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, buổi chiều em vẫn tung tăng đi làm đẹp để chuẩn bị hôm sau thôi nôi Boorin mà đang đi thì thấy bụng cứ nhâm nhẩm đau. Em chuyển dạ cho tới lúc sinh B.boy chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ", cô tâm sự. Dưới bài viết, Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Người mẫu Trang Trần, MC Phí Linh... cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho đồng nghiệp. 1 ngày sau sinh, cô nàng đã xuất hiện lộng lẫy tại tiệc thôi nôi của con gái - Ảnh: FB Vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đến chúc mừng gia đình bạn thân - Ảnh: FB Đáng chú ý, dù chỉ mới sinh con thứ 2 được 5 ngày nhưng chân dài họ Diệp khiến nhiều chị em "ghen tỵ" vì nhanh chóng lấy lại nhan sắc rạng ngời, tươi trẻ cùng vóc dáng thon gọn. Khi vừa sinh con trai được 1 ngày, nữ ca sĩ đã ăn diện lộng lẫy đến bữa tiệc mừng sinh nhật con gái đầu lòng tròn 1 tuổi.

Diệp Lâm Anh công khai giới tính con thứ 2 với chồng thiếu gia Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải bộ ảnh khoe bụng bầu 35 tuần. Cùng với loạt hình này, nữ diễn viên công bố cô sắp sinh con trai.

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