Bụng bầu ‘vượt mặt’, Diệp Lâm Anh vẫn xinh đẹp bên chồng thiếu gia trong tiệc sinh nhật hoành tráng tuổi 30

Tối qua (21/8), ca sĩ Diệp Lâm Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 cùng những người thân yêu trong một nhà hàng sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cột mốc ý nghĩa với người đẹp khi sắp tới, gia đình cô chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật tuổi 30 tại một nhà hàng sang trọng - Ảnh: FB

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mẹ bầu Diệp Lâm Anh - Ảnh: FB

Được biết, Diệp Lâm Anh đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn được khen xinh đẹp, rạng rỡ không thua kém thời còn son rỗi. Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, cô thường xuyên luyện tập thể dục cũng như ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng khi mang thai.