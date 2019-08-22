Bụng bầu ‘vượt mặt’, Diệp Lâm Anh vẫn xinh đẹp bên chồng thiếu gia trong tiệc sinh nhật hoành tráng tuổi 30

Hậu trường 22/08/2019 16:09

Chạm ngưỡng 30, ca sĩ Diệp Lâm Anh đã có một bữa tiệc mừng sinh nhật hoành tráng cùng chồng thiếu gia và bạn bè thân thiết.

Tối qua (21/8), ca sĩ Diệp Lâm Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 cùng những người thân yêu trong một nhà hàng sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cột mốc ý nghĩa với người đẹp khi sắp tới, gia đình cô chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

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Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật tuổi 30 tại một nhà hàng sang trọng - Ảnh: FB
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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mẹ bầu Diệp Lâm Anh - Ảnh: FB

Được biết, Diệp Lâm Anh đã bước sang tháng thứ 6 thai kỳ. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn được khen xinh đẹp, rạng rỡ không thua kém thời còn son rỗi. Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, cô thường xuyên luyện tập thể dục cũng như ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng khi mang thai.

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Diệp Lâm Anh bên chồng thiếu gia - Ảnh: FB

Sánh đôi bên Diệp Lâm Anh trong tiệc sinh nhật là ông xã thiếu gia Đức Phạm. Vốn là một doanh nhân thành đạt, bận rộn với công việc nhưng Đức Phạm thường xuyên tháp tùng vợ đến các sự kiện cũng như yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.

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Ông xã vô cùng chiều chuộng Diệp Lâm Anh - Ảnh: FB

Đến chúc mừng Diệp Lâm Anh còn có “hội chị em bạn dì” toàn những mỹ nhân nổi tiếng Vbiz như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu, Kiwi Ngô Mai Trang, bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang

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Hội bạn toàn mỹ nhân của Diệp Lâm Anh - Ảnh: FB

Một số hình ảnh khác trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh:

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Hiện tại, Diệp Lâm Anh rất hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh chuỗi cửa hàng trà sữa và toàn tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Bụng bầu to tướng, Diệp Lâm Anh vẫn diện bikini nhỏ xíu miệt mài tạo dáng trước biển

Bụng bầu to tướng, Diệp Lâm Anh vẫn diện bikini nhỏ xíu miệt mài tạo dáng trước biển

Hiện tại Diệp Lâm Anh mang bầu con thứ hai ở tháng thứ 6. Dù vòng bụng đã khá lớn nhưng cô nàng trông vẫn rất khỏe khoắn và rạng ngời.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Kỳ Duyên Đàm Thu Trang

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