Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin

Hậu trường 31/05/2019 14:53

Bộ ảnh kỷ niệm chụp cùng cô con gái đầu lòng Boorin của Diệp Lâm Anh đang thu hút sự chú ý của nhiều người vì quá thần thái.

Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình thực tế “Cuộc đua kỳ thú”, Diệp Lâm Anh dần được khán giả chú ý. Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, nữ diễn viên rất đắt show sự kiện và chụp hình quảng cáo. Ngay khi sự nghiệp đang dần khởi sắc, Diệp Lâm Anh bất ngờ tuyên bố kết hôn với chồng đại gia năm 2018.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, Diệp Lâm Anh gần như tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và tập trung kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 1
Cô tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình - Ảnh: Internet

Mới đây, Diệp Lâm Anh đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm chụp cùng con gái đầu lòng Boorin. Được biết, Diệp Lâm Anh đang mang thai bé thứ 2 ở những tháng đầu thai kỳ nên vóc dáng của cô vẫn vô cùng thon gọn.

Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh và con gái Boorin - Ảnh: Internet
Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 3
Con gái đầu lòng của nữ diễn viên đã được 8 tháng tuổi - Ảnh: Internet
Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 4
Càng lớn, Boorin càng bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh mặc trang phục ren vô cùng quyến rũ, khoe trọn vẻ đẹp hình thể của mình. Ở tuổi 30 và đã trải qua một lần sinh nở nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm cùng số đo đạt chuẩn.

Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 5
Thân hình đồng hồ cát của Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 6

Để có được vóc dáng như hiện tại, nữ diễn viên thường xuyên luyện tập thể dục - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Diệp Lâm Anh:

Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 7Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 8Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 9Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 10Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 11

Chia sẻ về lần mang thai thứ 2, Diệp Lâm Anh cho biết bản thân không quá lo lắng vì đã có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cô luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc của chồng cũng như gia đình chồng trong khoảng thời gian này.

Mặc đồ ren mỏng tang, mẹ bầu Diệp Lâm Anh khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm, dáng nuột nà đến khó tin - Ảnh 12

Mang thai lần 2, nữ diễn viên cho biết bản thân không bị nghén và ít tăng cân hơn - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh tiết lộ sau khi sinh bé thứ 2 và sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình, cô sẽ sớm trở lại với nghệ thuật.

Từ khóa:   Diệp Lâm Anh sao Việt

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