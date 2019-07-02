Bụng bầu to tướng, Diệp Lâm Anh vẫn diện bikini nhỏ xíu miệt mài tạo dáng trước biển

Hiện tại Diệp Lâm Anh mang bầu con thứ hai ở tháng thứ 6. Dù vòng bụng đã khá lớn nhưng cô nàng trông vẫn rất khỏe khoắn và rạng ngời.
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Sau 8 tháng sinh con, hiện tại Diệp Lâm Anh mang bầu con thứ 2 ở tháng thứ 6 thai kỳ. Bụng to vượt mặt nhưng bà mẹ bỉm sữa vẫn khiến nhiều chị em phải trầm trồ bởi sự xinh đẹp và quyến rũ khó cưỡng của mình.
Mới đây nhất, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một vùng biển. Dù bụng bầu đã lớn nhưng chân dài này vẫn thoải mái diện bikini 2 mảnh, tạo dáng quyến rũ trên bãi cát. Bước vào tháng thứ 6 của thai kỳ, bà mẹ bỉm sữa cho biết không tăng cân quá nhiều, sức khỏe ổn định. Cô vẫn giữ được "phong độ" nhan sắc cùng thần thái quyến rũ khó cưỡng làm nhiều chị em phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
Diệp Lâm Anh hạ sinh con đầu lòng vào tháng 11/2018. Khi con gái tròn 5 tháng tuổi, cô quyết định công khai chuyện đã mang bầu em bé thứ 2 với chồng thiếu gia. Trải qua lần sinh nở đầu tiên, chân dài này đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giữ gìn vóc dáng, không bị tăng cân quá nhiều nhưng vẫn đảm bảo em bé phát triển khỏe mạnh suốt thai kỳ.